Andrei Nicolescu, declarația care îi va dezamăgi pe fanii lui Dinamo: „Nu e planul nostru pentru anul ăsta” - Antena Sport

Dinamo București are până acum un parcurs excelent în actuala stagiune, iar „câinii” au chiar ocazia să încheie anul 2025 pe prima poziție, în funcție de anumite rezultate.
Andrei Nicolescu a vorbit despre șansele alb-roșilor în lupta pentru titlu și a transmis care este obiectivul real al formației antrenate de Zeljko Kopic.
Andrei Nicolescu și obiectivul real al lui Dinamo în acest sezon
Dinamo joacă la Arad în ultima etapă a anului 2025, iar formația antrenată de Zeljko Kopic are șanse să încheie pe primul loc, în funcție și de rezultatul derby-ului dintre FCSB și Rapid.
Deși marea majoritatea a fanilor visează cu ochii deschiși către cucerirea titlului, Andrei Nicolescu a venit cu un obiectiv realist pe care clubul și l-a propus în acest sezon.
„Nu, ne gândim să continuăm această coeziune și să creștem încrederea asta internă. Ăsta este cel mai bun ingredient pentru performanță. Toți trebuie să fim foarte uniți și toți trebuie să ne punem toată energia în această încredere internă care crește de la zi la zi. Și cred că acest lucru îl vedeți în declarațiile jucătorilor de după meciuri.
(n.r. – Văd că vă feriți să spuneți tranșant că vreți titlul) O spunem, dar sub altă formă. Nu ne dăm la o parte, dacă suntem acolo normal că ne batem, dar nu e planul nostru pentru anul ăsta. Noi ne-am propus anul ăsta să ne batem pentru cupe europene și ăsta trebuie să-l atingem întâi și întâi. Abia de acum începe greul”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.
