Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

PSG a câștigat dramatic Cupa Intercontinentală, după finala cu Flamengo. Șase lovituri de departajare ratate - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | PSG a câștigat dramatic Cupa Intercontinentală, după finala cu Flamengo. Șase lovituri de departajare ratate

PSG a câștigat dramatic Cupa Intercontinentală, după finala cu Flamengo. Șase lovituri de departajare ratate

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 22:22

Comentarii
PSG a câștigat dramatic Cupa Intercontinentală, după finala cu Flamengo. Șase lovituri de departajare ratate

PSG a câștigat Cupa Intercontinentală/ Getty Images

PSG a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal, după ce a învins echipa braziliană Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 2-1, la loviturile de departajare, miercuri seara. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe Ahmad Bin Ali Stadium din Al-Rayyan (Qatar), rezultatul a fost egal, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri. 

PSG a câștigat dramatic Cupa Intercontinentală 

Eroul meciului a fost portarul rus Matvei Safonov, care a apărat patru şuturi la loviturile de departajare, executate de Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira şi Luiz Araujo. 

Pentru PSG, deţinătoarea trofeului UEFA Champions League, au transformat Vitinha şi Nuno Mendes, iar Ousmane Dembele (şut peste poartă) şi Bradley Barcola (a apărat Rossi) au ratat. Golul echipei carioca a fost marcat de uruguayanul Nicolas De la Cruz. 

PSG a deschis scorul prin georgianul Hvicea Kvaraţhelia (38), dar Flamengo, deţinătoarea trofeului Copa Libertadores, a egalat prin internaţionalul italian Jorginho (62), din penalty. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Observator
Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
22:13
Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova: „Veniră oltenii”
22:06
Bayern Munchen, taxată de UEFA după incidentele de la meciul cu Sporting. Ce sancțiuni au primit bavarezii
21:52
Donald Trump, decizie uluitoare pentru Cupa Mondială! A interzis fanii din două țări
21:38
Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid. Veste excelentă pentru FCSB
21:23
„Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare
21:03
Marius Șumudică, verdict în privința jucătorului în care Dinamo își pune speranțele: „Se înmoaie de picioare”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 5 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor