PSG a câștigat dramatic Cupa Intercontinentală, după finala cu Flamengo. Șase lovituri de departajare ratate - Antena Sport

PSG a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal, după ce a învins echipa braziliană Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 2-1, la loviturile de departajare, miercuri seara.
Pe Ahmad Bin Ali Stadium din Al-Rayyan (Qatar), rezultatul a fost egal, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri.
PSG a câștigat dramatic Cupa Intercontinentală
Eroul meciului a fost portarul rus Matvei Safonov, care a apărat patru şuturi la loviturile de departajare, executate de Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira şi Luiz Araujo.
Pentru PSG, deţinătoarea trofeului UEFA Champions League, au transformat Vitinha şi Nuno Mendes, iar Ousmane Dembele (şut peste poartă) şi Bradley Barcola (a apărat Rossi) au ratat. Golul echipei carioca a fost marcat de uruguayanul Nicolas De la Cruz.
PSG a deschis scorul prin georgianul Hvicea Kvaraţhelia (38), dar Flamengo, deţinătoarea trofeului Copa Libertadores, a egalat prin internaţionalul italian Jorginho (62), din penalty.
