Ianis Hagi, uimit de Gică Hagi: "Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată" - Antena Sport

Ianis Hagi, uimit de Gică Hagi: “Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”

Dan Roșu Publicat: 17 decembrie 2025, 12:33

Ianis şi Gică Hagi, în timpul unui meci - Profimedia Images

Ianis Hagi a dat din casă şi a dezvăluit cum a fost uimit de atitudinea pe care o are Gică Hagi faţă de nepotul său, Giorgios, care are deja patru luni.

“Regele” e vrăjit de apariţia micuţului său nepot, pe care îl vizitează cât poate de des şi alături de care petrece mult timp “zi şi noapte”. “Sunt fericit că i-am adus o asemenea bucurie”, a transmis Ianis Hagi.

“Suntem tineri, atât Giorgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinți. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea.

Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta.

Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea”, a spus Ianis, citat de frf.ro.

Cât a costat căruciorul lui Giorgios Hagi

După ce a schimbat echipa în această vară, viața lui Ianis Hagi a intrat într-o nouă etapă, după ce soția Elena a dat naștere unui băiețel. Cei doi s-au afișat public alături de Giorgios, iar din fotografiile publicate de partenera fotbalistului, a ieșit în evidență și căruciorul care nu a fost deloc ieftin.

Piesa de rezistență face parte dintr-o colecție a renumitului brand Dior, iar valoarea căruciorului care apare pe site-ul oficial al producătorului este de aproximativ 6.000 de euro.

Salariul lui Ianis Hagi la Alanyaspor este de 800.000 de euro pe an. Internaționalul român a primit și un bonus de instalare consistent când a semnat cu gruparea din Turcia: aproximativ 200.000 de euro.

1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 "Ştiu din interior". Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou "uitat" pe bancă la FCSB 3 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 4 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 5 Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: "Am mai multe trofee decât are el goluri!" 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
