Ianis Hagi, uimit de Gică Hagi: "Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată" - Antena Sport

Ianis Hagi a dat din casă şi a dezvăluit cum a fost uimit de atitudinea pe care o are Gică Hagi faţă de nepotul său, Giorgios, care are deja patru luni.

“Regele” e vrăjit de apariţia micuţului său nepot, pe care îl vizitează cât poate de des şi alături de care petrece mult timp “zi şi noapte”. “Sunt fericit că i-am adus o asemenea bucurie”, a transmis Ianis Hagi.

Ianis Hagi: “Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”

“Suntem tineri, atât Giorgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinți. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea.

Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta.

Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea”, a spus Ianis, citat de frf.ro.