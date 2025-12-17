Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena - Universitatea Craiova: „Veniră oltenii” - Antena Sport

Gică Craioveanu a dezvăluit că a vorbit cu Răzvan Marin înaintea duelului dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, din ultima etapă a grupei de Conference League. Fostul jucător i-a transmis un mesaj savuros mijlocașului grecilor, avertizându-l că oltenii vor da totul pentru a obține cele trei puncte.
Totodată, Gică Craioveanu a subliniat forma excelentă pe care o traversează AEK Atena înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Grecii au înregistrat zece victorii și o remiză în ultimele 11 meciuri disputate, în toate competițiile.
Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova
Gică Craioveanu a mai declarat că doi dintre cei mai buni jucători ai lui AEK Atena sunt Răzvan Marin și Luka Jovic, fiind convins că aceștia pot face diferența în meciul cu trupa lui Filipe Coelho.
„Eu sper să câștigăm! I-am spus lui Răzvan Marin că ‘veniră oltenii!’, așa că suntem pregătiți.
Adevărul este că au o echipă bună, o echipă care este în foarte mare formă, cu 10 victorii și un egal în ultimele 11 meciuri. Arată foarte bine. În campionat sunt pe locul 2, în spatele lui Olympiacos, care e cea mai bună din ultimii ani ai campionatului grec.
Dar noi avem șansa noastră. Au doi jucători importanți, doi internaționali. Primul este Răzvan Marin, iar celălalt este Luka Jovic, pe care îl cunosc de la Real Madrid.
N-a fost un jucător cu foarte mult succes în Spania, dar este un fotbalist de TOP, un jucător internațional, și sperăm să nu aibă cea mai bună seară.
Eu zic că nu sunt superiori Craiovei, nu au de ce să ne fie superiori. Va depinde foarte mult de cum va pregăti Mister meciul. Contează foarte mult ca echipa să fie motivată.
Universitatea are cea mai bună echipă din ultimii ani. Fac față în campionat și în cupele europene. Nu mi-e frică de AEK și cred că vom câștiga mâine! Avem 7 puncte, dar mâine vom avea 10”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro, înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova.
Universitatea Craiova luptă pentru calificarea în „primăvara europeană” din Conference League. Cu o victorie pe terenul celor de la AEK Atena, oltenii sunt siguri de prezența în play-off-ul pentru optimi de anul viitor.
