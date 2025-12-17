Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena - Universitatea Craiova: „Veniră oltenii” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova: „Veniră oltenii”

Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova: „Veniră oltenii”

Viviana Moraru Publicat: 17 decembrie 2025, 22:13

Comentarii
Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova: Veniră oltenii”

Gică Craioveanu, în timpul unui interviu - Profimedia Images

Gică Craioveanu a dezvăluit că a vorbit cu Răzvan Marin înaintea duelului dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, din ultima etapă a grupei de Conference League. Fostul jucător i-a transmis un mesaj savuros mijlocașului grecilor, avertizându-l că oltenii vor da totul pentru a obține cele trei puncte. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totodată, Gică Craioveanu a subliniat forma excelentă pe care o traversează AEK Atena înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Grecii au înregistrat zece victorii și o remiză în ultimele 11 meciuri disputate, în toate competițiile. 

Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova 

Gică Craioveanu a mai declarat că doi dintre cei mai buni jucători ai lui AEK Atena sunt Răzvan Marin și Luka Jovic, fiind convins că aceștia pot face diferența în meciul cu trupa lui Filipe Coelho. 

„Eu sper să câștigăm! I-am spus lui Răzvan Marin că ‘veniră oltenii!’, așa că suntem pregătiți. 

Adevărul este că au o echipă bună, o echipă care este în foarte mare formă, cu 10 victorii și un egal în ultimele 11 meciuri. Arată foarte bine. În campionat sunt pe locul 2, în spatele lui Olympiacos, care e cea mai bună din ultimii ani ai campionatului grec. 

Reclamă
Reclamă

Dar noi avem șansa noastră. Au doi jucători importanți, doi internaționali. Primul este Răzvan Marin, iar celălalt este Luka Jovic, pe care îl cunosc de la Real Madrid. 

N-a fost un jucător cu foarte mult succes în Spania, dar este un fotbalist de TOP, un jucător internațional, și sperăm să nu aibă cea mai bună seară. 

Eu zic că nu sunt superiori Craiovei, nu au de ce să ne fie superiori. Va depinde foarte mult de cum va pregăti Mister meciul. Contează foarte mult ca echipa să fie motivată. 

Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"
Reclamă

Universitatea are cea mai bună echipă din ultimii ani. Fac față în campionat și în cupele europene. Nu mi-e frică de AEK și cred că vom câștiga mâine! Avem 7 puncte, dar mâine vom avea 10”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro, înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova. 

Universitatea Craiova luptă pentru calificarea în „primăvara europeană” din Conference League. Cu o victorie pe terenul celor de la AEK Atena, oltenii sunt siguri de prezența în play-off-ul pentru optimi de anul viitor. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Observator
Condiţia pusă de Ilie Bolojan pentru a creşte salariul minim cu 300 de lei
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
22:06
Bayern Munchen, taxată de UEFA după incidentele de la meciul cu Sporting. Ce sancțiuni au primit bavarezii
21:52
Donald Trump, decizie uluitoare pentru Cupa Mondială! A interzis fanii din două țări
21:38
Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid. Veste excelentă pentru FCSB
21:23
„Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare
21:03
Marius Șumudică, verdict în privința jucătorului în care Dinamo își pune speranțele: „Se înmoaie de picioare”
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Universitatea Craiova atacă „primăvara europeană”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 5 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi BecaliFotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor