Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena - Universitatea Craiova: „Veniră oltenii” - Antena Sport

Gică Craioveanu a dezvăluit că a vorbit cu Răzvan Marin înaintea duelului dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, din ultima etapă a grupei de Conference League. Fostul jucător i-a transmis un mesaj savuros mijlocașului grecilor, avertizându-l că oltenii vor da totul pentru a obține cele trei puncte.

Totodată, Gică Craioveanu a subliniat forma excelentă pe care o traversează AEK Atena înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Grecii au înregistrat zece victorii și o remiză în ultimele 11 meciuri disputate, în toate competițiile.

Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova

Gică Craioveanu a mai declarat că doi dintre cei mai buni jucători ai lui AEK Atena sunt Răzvan Marin și Luka Jovic, fiind convins că aceștia pot face diferența în meciul cu trupa lui Filipe Coelho.

„Eu sper să câștigăm! I-am spus lui Răzvan Marin că ‘veniră oltenii!’, așa că suntem pregătiți.

Adevărul este că au o echipă bună, o echipă care este în foarte mare formă, cu 10 victorii și un egal în ultimele 11 meciuri. Arată foarte bine. În campionat sunt pe locul 2, în spatele lui Olympiacos, care e cea mai bună din ultimii ani ai campionatului grec.