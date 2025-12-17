„Ne-am împotmolit”. Mihai Stoica, detalii despre transferul pregătit la FCSB. Negocierile au intrat în impas - Antena Sport

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre transferul pregătit la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că negocierile cu jucători dorit din Portugalia au intrat în impas.

Până în acest moment, FCSB a efectuat un singur transfer pentru a doua parte a sezonului, prezentându-l oficial pe Andre Duarte. Gigi Becali a declarat deja că își dorește cinci noi jucători sub comanda lui Elias Charalambous.

Mihai Stoica, detalii despre transferul pregătit la FCSB

Mihai Stoica a declarat că jucătorul dorit din Portugalia „ascultă prea mult” de agentul lui, fapt care nu este pe placul său. Oficialul campioanei a dezvăluit că negocierile s-au „împotmolit”, astfel că rămâne de văzut dacă jucătorul pe care a pus ochii va mai ajunge la FCSB.

„La veniri, e Andre Duarte. În Portugalia ne-am împotmolit. Pentru că sunt unii jucători care cred eu că greșesc când ascultă prea mult opiniile agenților.

Eu înțeleg să asculți agentul când agentul îți găsește echipă. Dar când eu te găsesc pe tine și îți cer numărul agentului, e clar că te-am găsit eu. E împotmolită, nu știu dacă se mai face.