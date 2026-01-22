Anunţul fiicei lui Ilie Năstase după mesajul îngrijorător apărut pe contul ei, că nu mai are bani de mâncare! - Antena Sport

Închide meniul
22 ianuarie 2026

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase / Instagram

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase (79 de ani) din mariajul fostului tenismen cu Alexandra King, a anunţat că telefonul i-a fost furat. Mesajul îngrijorător, în care se făcea un apel să fie ajutată, nu a fost trimis de ea.

Ilie Năstase nu mai ţine legătura cu fiica lui adoptivă, Charlotte. Fostul lider ATP a fost întrebat, recent, şi despre acest subiect, transmiţând că nu îl interesează.

“Îmi pare atât de rău pentru postările mele recente. Telefonul mi-a fost furat și cineva a intrat pe contul meu. N-am scris eu niciuna dintre acele postări”, a transmis Charlotte Năstase pe reţelele sociale.

“Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt în stradă și abandonată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, a fost mesajul care părea un apel disperat al fiicei adoptive a lui Ilie Năstase.

Adevărul a ieşit acum la iveală, mesajul nefiind trimis de ea.

Ilie Năstase a blocat-o pe Charlotte Năstase pe reţelele sociale. Iniţial Charlotte a crezut că decizia i-a aparţinut soţiei lui Ilie Năstase, Ioana, dar fostul tenismen a anunţat public că el a blocat-o.

“Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea (n.r.: pe Ioana, soția lui Ilie Năstase). Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci, gata, nu mai am nicio treabă cu ea!

Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui”, declara Ilie Năstase în 2024.

