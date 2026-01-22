Anunţul fiicei lui Ilie Năstase după mesajul îngrijorător apărut pe contul ei, că nu mai are bani de mâncare! - Antena Sport

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase (79 de ani) din mariajul fostului tenismen cu Alexandra King, a anunţat că telefonul i-a fost furat. Mesajul îngrijorător, în care se făcea un apel să fie ajutată, nu a fost trimis de ea.

Ilie Năstase nu mai ţine legătura cu fiica lui adoptivă, Charlotte. Fostul lider ATP a fost întrebat, recent, şi despre acest subiect, transmiţând că nu îl interesează.

Charlotte Năstase a anunţat că telefonul i-a fost furat! Mesajul îngrijorător nu îi aparţinea ei

“Îmi pare atât de rău pentru postările mele recente. Telefonul mi-a fost furat și cineva a intrat pe contul meu. N-am scris eu niciuna dintre acele postări”, a transmis Charlotte Năstase pe reţelele sociale.

“Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt în stradă și abandonată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, a fost mesajul care părea un apel disperat al fiicei adoptive a lui Ilie Năstase.

Adevărul a ieşit acum la iveală, mesajul nefiind trimis de ea.