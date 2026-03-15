Finalissima s-a anulat! Confruntarea dintre Messi și Yamal nu va mai avea loc. Anunțul făcut de UEFA

Stadionul Lusail din Qatar trebuia să găzduiască pe data de 27 martie ”Finalissima”, dintre Spania și Argentine, însă războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii a dat totul peste cap.

Teheranul a replicat cu atacuri la bazele americane din țările arabe, inclusiv din Qatar, motiv pentru care UEFA și CONCACAF au încercat să mute partida în Europa, varianta preferată fiind stadionul lui Real Madrid.

Finalissima s-a anulat! Ce au spus cei de la UEFA

Războiul dintre Iran, Israel și SUA afectează din ce în ce mai mult fotbalul, asta după ce naționala Iranului anunțat că nu va participa la Cupa Mondială din această vară.

”Finalissima”, duelul care ar fi trebuit să aibă loc în Qatar între naționala Spaniei și cea a Argentinei, nu se va mai juca deloc, în ciuda faptului că oficialii celor două foruri continentale au încercat să mute partida în Europa.

Argentina a refuzat toate variantele propuse de UEFA, motiv pentru care s-a decis ca acest meci să nu se mai joace. Pentru asta, forul continental a venit și cu un comunicat.