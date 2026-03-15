Finalissima s-a anulat! Confruntarea dintre Messi și Yamal nu va mai avea loc. Anunțul făcut de UEFA

Stadionul Lusail din Qatar trebuia să găzduiască pe data de 27 martie ”Finalissima”, dintre Spania și Argentine, însă războiul dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii a dat totul peste cap.
Teheranul a replicat cu atacuri la bazele americane din țările arabe, inclusiv din Qatar, motiv pentru care UEFA și CONCACAF au încercat să mute partida în Europa, varianta preferată fiind stadionul lui Real Madrid.
Finalissima s-a anulat! Ce au spus cei de la UEFA
Războiul dintre Iran, Israel și SUA afectează din ce în ce mai mult fotbalul, asta după ce naționala Iranului anunțat că nu va participa la Cupa Mondială din această vară.
”Finalissima”, duelul care ar fi trebuit să aibă loc în Qatar între naționala Spaniei și cea a Argentinei, nu se va mai juca deloc, în ciuda faptului că oficialii celor două foruri continentale au încercat să mute partida în Europa.
Argentina a refuzat toate variantele propuse de UEFA, motiv pentru care s-a decis ca acest meci să nu se mai joace. Pentru asta, forul continental a venit și cu un comunicat.
Comunicatul UEFA
„După discuții îndelungate între UEFA și autoritățile organizatoare din Qatar, se anunță astăzi că, din cauza situației politice actuale din regiune, Finalissima dintre Spania, câștigătoarea UEFA EURO 2024, și Argentina, campioana CONMEBOL Copa América 2024, nu poate avea loc, așa cum se sperase, în Qatar, pe 27 martie.
Este o mare dezamăgire pentru UEFA și organizatori faptul că circumstanțele și momentul ales au privat echipele de șansa de a concura pentru acest prestigios trofeu în Qatar – o țară care și-a demonstrat de nenumărate ori capacitatea de a găzdui evenimente internaționale de talie mondială în facilități de ultimă generație.
UEFA dorește să-și exprime profunda recunoștință față de comitetul de organizare și autoritățile relevante din Qatar pentru eforturile depuse în încercarea de a găzdui meciul și pentru convingerea că pacea se va restabili în curând în regiune.
Prima opțiune a fost organizarea meciului pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid la data inițială, cu o repartizare 50-50 a suporterilor în tribune. Aceasta ar fi oferit un cadru de clasă mondială, pe măsura unui eveniment atât de prestigios, dar Argentina a refuzat.
A doua opțiune era organizarea Finalissima în două manșe – una la Santiago Bernabeu pe 27 martie și cealaltă la Buenos Aires în timpul unei perioade de pauză internațională înainte de UEFA EURO și Copa America 2028, oferind din nou o repartizare a suporterilor în proporție de 50:50 pentru meciul de la Madrid. Și această opțiune a fost respinsă.
În cele din urmă, UEFA a solicitat un angajament din partea Argentinei ca, în cazul în care s-ar găsi un teren neutru în Europa, meciul să poată avea loc pe 27 martie, așa cum a fost planificat și anunțat pe 18 decembrie 2025, sau la data alternativă de 30 martie. Și această propunere a fost respinsă.
Argentina a făcut o contra-propunere de a disputa meciul după Cupa Mondială, dar, întrucât Spania nu are date disponibile, această opțiune a trebuit să fie exclusă. În cele din urmă, și contrar planului inițial convenit, conform căruia meciul urma să aibă loc pe 27 martie, Argentina și-a declarat disponibilitatea de a juca exclusiv pe 31 martie, dată care s-a dovedit a fi imposibil de realizat.
Prin urmare, spre regretul UEFA, această ediție a Finalissima a fost anulată. UEFA dorește să-și exprime sincerele mulțumiri clubului Real Madrid CF, precum și comitetului de organizare și autorităților din Qatar pentru sprijinul și cooperarea de care au dat dovadă în încercarea de a organiza acest meci”,a fost comunicatul celor de la UEFA.
🚨 UEFA announce La Finalissima between Argentina and Spain has been cancelled.
Decision made following political situation in Middle East with match initially planned in Qatar, then no agreement on different venue between the Federations. pic.twitter.com/RyhWKGkKYS
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2026
- Marius Șumudică și-a strigat frustrarea după ce a ajuns la 10 eșecuri la Al-Okhdood: “Nu pot promite nimic”
- Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!
- Marius Șumudică, un nou eșec în Arabia Saudită! Al-Okhdood, tot mai departe de salvare
- Nota primită de Ianis Hagi, după golul marcat în Goztepe – Alanyaspor 2-2! A fost unul dintre cei mai buni de pe teren
- Ianis Hagi, gol din lovitură liberă în Goztepe – Alanyaspor! Românul nu mai marcase în campionat din noiembrie