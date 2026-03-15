Home | NBA | Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 19:00). Duel “stelar” între Gilgeous-Alexander și Edwards

Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 19:00). Duel “stelar” între Gilgeous-Alexander și Edwards

Andrei Nicolae Publicat: 15 martie 2026, 15:46

Comentarii
Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 19:00). Duel stelar între Gilgeous-Alexander și Edwards

Shai Gilgeous-Alexander și Anthony Edwards, într-un duel din Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves / Profimedia

Acțiunea sezonul regulat din NBA se apropie ușor ușor de final, însă până atunci arena Paycom Center va găzdui una dintre cele mai tari partide din acest weekend. Campioana en-titre, Oklahoma City Thunder, dă piept cu Minnesota Timberwolves pe teren propriu într-un duel care se anunță a fi un spectacol ofensiv cu Shai Gilgeous-Alexander și Anthony Edwards în prim-plan.

Partida dintre Thunder și Timberwolves va fi transmisă pe AntenaPLAY, iar cele mai tari faze din meci vor putea fi urmărite în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder (LIVE VIDEO, AntenaPLAY, 19:00)

Gazdele acestui meci, OKC Thunder, trec printr-o formă extrem de bună, având șapte victorii la rând. Cel mai recent succes a fost cel obținut în fața lui Boston Celtics, partidă în care Shai Gilgeous-Alexander a doborât recordul deținut de Wilt Chamberlain pentru cele mai multe meciuri consecutive cu peste 20 de puncte.

De cealaltă parte, Timberwolves vin și ei după o victorie cu Golden State Warriors care a încheiat o serie “neagră” de trei eșecuri consecutive. În meciul din California, Anthony Edwards a marcat 42 de puncte, la care a mai adăugat opt recuperări și cinci pase decisive.

Înainte de meciul care reeditează finala conferinței de sezonul trecut, Thunder se află pe primul loc în Vest cu un bilanț de 52-15, la trei victorii distanță de San Antonio Spurs. De cealaltă parte, Timberwolves sunt pe poziția a cincea cu un bilanț de 41-26, extrem de aproape de locul 3 ocupat de Lakers (42-25), dar și de locul 6 pe care se află Denver Nuggets (41-27).

În cele trei meciuri disputate până acum în sezonul regulat între cele două echipe, Minnesota a avut câștig de cauză în două dintre ele, ambele pe teren propriu, în timp ce OKC a câștigat o dată, tot acasă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Loading ... Loading ...
Observator
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Fanatik.ro
Dina Grameni, mărturii de pe teren în scandalul de la Rapid – Dinamo 3-2: „Parcă nu a furat domnul Kovacs chiar atât de mult, nu?!”. Exclusiv 
16:46

16:43

16:30

16:15

16:13

16:09

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
