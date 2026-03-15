Victorie importantă pentru Genoa! Echipa patronată de Dan Şucu se îndepărtează de locurile de retrogradare

Ostigard sărbătoreşte golul 2 al formaţiei Genoa, marcat de el în meciul cu Verona / Profimedia Images

Genoa a învins-o, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0, pe Hellas Verona, în etapa a 29-a a campionatului Italiei.

Golurile au fost marcat de Vitinha, în minutul 61 şi Ostigard, în minutul 86.

Genoa a câştigat iar şi s-a îndepărtat de locurile de retrogradare

Cu această victorie, Genoa a urcat pe locul 13, cu 33 de puncte, îndepărtându-se de zona roşie. Victoria e cu atât mai importantă cu cât a fost obţinută pe terenul unei contracandidate la evitarea retrogradării. Verona e pe 19, cu doar 18 puncte.

Genoa are 9 puncte peste prima echipă aflată pe loc retrogradabil, Cremonese. Fiorentina, aflată pe 17, prima poziţie de salvare, are un punct peste Cremonese.

În următoarele două etape, Genoa va întâlni Juventus, în deplasare şi Sassuolo, acasă. Sezonul trecut Genoa a încheiat campionatul pe locul 13, poziţie pe care se află şi acum.