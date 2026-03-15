Cristi Borcea a dezvăluit cum a ajuns Gigi Becali la varianta “Mirel Rădoi la FCSB”

Cristi Borcea susţine că Gigi Becali a fost impresionat de treaba pe care Mirel Rădoi a făcut-o la Universitatea Craiova, atunci când a avut mână liberă. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care l-a dorit la FCSB.

Becali l-a convins pe finul Rădoi să preia campioana din ultimii doi ani până la vară, cel puţin. FCSB e în play-out şi are ca obiectiv intrarea în Conference League.

“Mă așteptam. Amândoi sunt oameni cu suflet. Până la urmă, Gigi Becali este nașul lui Mirel Rădoi și a venit să-l ajute, nu se pune problema de bani.

Nașul nostru și-a dat seama ce a făcut Rădoi când a fost lăsat să-și construiască lotul la Craiova. Echipa este făcută de Rădoi, dar nu mai are răutatea lui Mirel și disciplina.

Război tot timpul, așa trebuie să fie și la Dinamo. Rădoi nu duce lipsă de oferte și nu va duce niciodată. Dacă nu era cu războiul acum, nu era nicio șansă să vină la FCSB. Este foarte bine văzut în Golf, atât ca antrenor, cât și ca jucător”, a spus Borcea, citat de digisport.ro.