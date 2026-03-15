Marele Premiu al Qatarului, programat pe 12 aprilie, amânat pentru 8 noiembrie

Marele Premiu de MotoGP din Qatar, programat pentru 12 aprilie, a fost amânat pentru 8 noiembrie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat, duminică, organizatorul campionatului mondial, în urma anulării a două curse de Formula 1 din Golf.

„Această decizie a fost luată în coordonare cu Federaţia Internaţională de Motociclism (FIM), promotorul şi autorităţile locale, cu obiectivul principal de a asigura siguranţa, bunăstarea şi organizarea optimă a evenimentului pentru toţi participanţii şi spectatorii”, a explicat MotoGP într-un comunicat.

Această reprogramare a etapei din Qatar implică şi o modificare a calendarului de sfârşit de sezon, care va consta în continuare din 22 de curse. În timp ce Marele Premiu al Qatarului a fost iniţial programat ca a patra cursă a sezonului, acesta va fi acum a 20-a şi penultima etapă a campionatului din 2026.

Marele Premiu al Portugaliei, care trebuia să aibă loc pe 15 noiembrie, este astfel amânat pentru 22 noiembrie, în timp ce tradiţionala etapă finală a sezonului de la Valencia va avea loc pe 29 noiembrie, cu o săptămână mai târziu decât era planificat.

Duminică dimineaţă, în China, locul Marelui Premiu de Formula 1 de la Shanghai, Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat oficial anularea completă a curselor de la Sakhir (Bahrain) şi Jeddah (Arabia Saudită), programate pentru 12 şi, respectiv, 19 aprilie.