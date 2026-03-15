Marele Premiu al Qatarului, programat pe 12 aprilie, amânat pentru 8 noiembrie

Dan Roșu Publicat: 15 martie 2026, 15:32

Marele Premiu de MotoGP din Qatar, programat pentru 12 aprilie, a fost amânat pentru 8 noiembrie din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat, duminică, organizatorul campionatului mondial, în urma anulării a două curse de Formula 1 din Golf.

„Această decizie a fost luată în coordonare cu Federaţia Internaţională de Motociclism (FIM), promotorul şi autorităţile locale, cu obiectivul principal de a asigura siguranţa, bunăstarea şi organizarea optimă a evenimentului pentru toţi participanţii şi spectatorii”, a explicat MotoGP într-un comunicat.

Această reprogramare a etapei din Qatar implică şi o modificare a calendarului de sfârşit de sezon, care va consta în continuare din 22 de curse. În timp ce Marele Premiu al Qatarului a fost iniţial programat ca a patra cursă a sezonului, acesta va fi acum a 20-a şi penultima etapă a campionatului din 2026.

Marele Premiu al Portugaliei, care trebuia să aibă loc pe 15 noiembrie, este astfel amânat pentru 22 noiembrie, în timp ce tradiţionala etapă finală a sezonului de la Valencia va avea loc pe 29 noiembrie, cu o săptămână mai târziu decât era planificat.

Duminică dimineaţă, în China, locul Marelui Premiu de Formula 1 de la Shanghai, Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat oficial anularea completă a curselor de la Sakhir (Bahrain) şi Jeddah (Arabia Saudită), programate pentru 12 şi, respectiv, 19 aprilie.

FIA a invocat, de asemenea, războiul în curs din Orientul Mijlociu, unde statele arabe din Golf sunt ţinte ale rachetelor şi dronelor lansate de Iran ca represalii pentru ofensiva militară americano-israeliană începută pe 28 februarie. Prin urmare, F1 va avea 22 de weekenduri de teste, calificări şi curse în loc de 24.

Săptămâna trecută, Campionatul Mondial de Anduranţă (WEC) a anunţat, de asemenea, amânarea primei etape din sezonul său de opt etape, programată iniţial în Qatar pe 29 martie. Vineri, organizatorii au anunţat în sfârşit că cursa din Qatar va avea loc pe 24 octombrie, cu două săptămâni înainte de cursa finală din Bahrain.

