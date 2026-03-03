Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită, după bombardamentele Iranului - Antena Sport

Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită, după ce ţara a fost bombardată de Iran. Mai multe bombe au fost lansate asupra Riyadhului, iar aeronava deţinută de CR7 a a decolat cu destinaţia Madrid.
Cristiano Ronaldo locuieşte la Riyadh alături de familie, după ce s-a transferat la Al Nassr, în iarna lui 2023.
Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită
Englezii de la dailymail.co.uk au fost cei care au dezvăluit că avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat seara trecută, aterizând la Madrid în jur de miezul nopţii.
Nu se ştie, deocamdată, dacă starul lusitan se afla în aeronava pe care o deţine, sau dacă doar membrii familiei sale au părăsit Arabia Saudită, după bombardamentele Iranului.
Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo, un Bombardier Global Express, este evaluat la suma de 701 de milioane de euro. Aeronava a survolat Egiptul şi Marea Mediterană, înainte să aterizeze la Madrid, ţinând cont că spaţiul aerian al statelor afectate de războiul din Orientul Mijlociu a fost închis.
🚨🚨| BREAKING: Cristiano Ronaldo’s private jet flew from Riyadh to Madrid amid missile strikes that forced Rio Ferdinand’s family into lockdown, with flight trackers confirming the nearly seven-hour journey.
[@TheSun] pic.twitter.com/18oVXCXU2M
— Goals Side (@goalsside) March 3, 2026
Aeronava lui Cristiano Ronaldo poate transporta până la 15 pasageri per zbor. Aceasta are dotări de lux, având zone de relaxare, un duş separat şi un dormitor cu pat dublu.
Ambasada SUA din Arabia Saudită, lovită de drone
Ambasada SUA din Riad a fost lovită de două drone suspectate a fi iraniene, potrivit două surse familiarizate cu problema. Ministerul Apărării saudit a confirmat atacul, afirmând că acesta a provocat „incendii limitate şi pagube materiale minore”. Nu au existat rapoarte iniţiale privind victime, a declarat una dintre cele două surse pentru CNN.
Ministerul Apărării a declarat ulterior că opt drone au fost interceptate în apropierea oraşelor Riad şi Al-Kharj.
Sirenele au sunat şi în Bahrain marţi dimineaţă, a declarat Ministerul de Interne al ţării. Israel: Marţi dimineaţă au fost activate alertele şi au fost detectate rachete lansate din Iran în mai multe zone ale ţării, a declarat armata israeliană.
Forţele aeriene israeliene au declarat că au interceptat două drone care au pătruns pe teritoriul israelian din direcţia Libanului marţi dimineaţă.
