Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită, după bombardamentele Iranului - Antena Sport

Cristiano Ronaldo, la începutul unui meci la Al Nassr/ Profimedia

Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită, după ce ţara a fost bombardată de Iran. Mai multe bombe au fost lansate asupra Riyadhului, iar aeronava deţinută de CR7 a a decolat cu destinaţia Madrid.

Cristiano Ronaldo locuieşte la Riyadh alături de familie, după ce s-a transferat la Al Nassr, în iarna lui 2023.

Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat de urgenţă din Arabia Saudită

Englezii de la dailymail.co.uk au fost cei care au dezvăluit că avionul privat al lui Cristiano Ronaldo a decolat seara trecută, aterizând la Madrid în jur de miezul nopţii.

Nu se ştie, deocamdată, dacă starul lusitan se afla în aeronava pe care o deţine, sau dacă doar membrii familiei sale au părăsit Arabia Saudită, după bombardamentele Iranului.

Avionul privat al lui Cristiano Ronaldo, un Bombardier Global Express, este evaluat la suma de 701 de milioane de euro. Aeronava a survolat Egiptul şi Marea Mediterană, înainte să aterizeze la Madrid, ţinând cont că spaţiul aerian al statelor afectate de războiul din Orientul Mijlociu a fost închis.