"Am trecut graniţa fără probleme". Cei doi jucători care au fugit din Iran, în plin război. Cum au reuşit - Antena Sport

“Am trecut graniţa fără probleme”. Cei doi jucători care au fugit din Iran, în plin război. Cum au reuşit

Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 10:17

Război în Orientul Mijlociu/ Profimedia

Fotbaliştii spanioli Munir El Haddadi şi Ivan Sanchez, care joacă în liga iraniană de fotbal, au părăsit Iranul pe şosea prin Turcia şi sunt aşteptaţi să revină în Spania în următoarele ore, conform anunţului făcut de cei doi duminică.

“Ieri (sâmbătă) planul era să părăsim ţara cu avionul, dar am fost evacuaţi şi nu am putut decola. Clubul mi-a pus la dispoziţie o maşină ca să pot pleca pe şosea şi, datorită acesteia, am putut trece graniţa fără probleme. În prezent sunt în siguranţă în Turcia şi voi ajunge în Spania în următoarele ore”, a explicat Munir, atacantul echipei Esteghlal, duminică la prânz, prin intermediul reţelelor de socializare.

Toate informaţiile despre războiul din Orientul Mijlociu sunt pe observatornews.ro.

“Am aflat despre tot ce s-a întâmplat (cu bombardamentul israelian asupra Iranului) pentru că aveam zbor spre Dubai sâmbătă, pentru că am jucat vineri la Teheran şi eram liberi până marţi şi urma să mergem la Dubai. S-a întâmplat să fiu în acel avion cu Munir, eram relaxaţi, vorbeam, iar după 10 minute ne-au dat jos din avion şi ne-au spus că trebuie să plecăm pentru că au închis spaţiul aerian”, a declarat Ivan Sanchez, duminică, pentru “Carrusel Deportivo” de la Cadena Ser, de pe aeroportul din Istanbul.

De atunci, atât Munir, într-o dubă, cât şi Ivan Sanchez, într-un taxi, ambele puse la dispoziţie de cluburile lor respective, au căutat o alternativă pentru a părăsi ţara şi au început călătoria rutieră de la Teheran spre graniţa cu Turcia.

“Am văzut nişte rachete izbindu-se de apărarea Iranului pe cer, dar erau foarte departe”, a spus Ivan Sanchez, care joacă pentru Sepahan din vara trecută.

SUA şi Israel au atacat Iranul

Statele Unite şi Israelul au lovit ţinte din Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete şi drone împotriva Israelului şi a instalaţiilor militare americane din Golf. Atacurile iraniene au afectat şi marile oraşe din regiune, inclusiv Riad şi Dubai.

Conflictul a perturbat şi traficul aerian în Orientul Mijlociu, companiile aeriene prelungind suspendarea zborurilor pe măsură ce schimbul de atacuri a intrat în a doua zi. Mai multe aeroporturi din regiune au fost prinse în conflict. Aeroportul din Abu Dhabi a raportat un mort şi mai mulţi răniţi după ce o dronă iraniană a fost interceptată peste emirat în timpul nopţii. Aeroporturile din Dubai, Bahrain şi Kuwait au raportat, de asemenea, atacuri sau perturbări conexe, pe măsură ce tensiunile au continuat să crească.

