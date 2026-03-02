"Am trecut graniţa fără probleme". Cei doi jucători care au fugit din Iran, în plin război. Cum au reuşit - Antena Sport

Fotbaliştii spanioli Munir El Haddadi şi Ivan Sanchez, care joacă în liga iraniană de fotbal, au părăsit Iranul pe şosea prin Turcia şi sunt aşteptaţi să revină în Spania în următoarele ore, conform anunţului făcut de cei doi duminică.

“Ieri (sâmbătă) planul era să părăsim ţara cu avionul, dar am fost evacuaţi şi nu am putut decola. Clubul mi-a pus la dispoziţie o maşină ca să pot pleca pe şosea şi, datorită acesteia, am putut trece graniţa fără probleme. În prezent sunt în siguranţă în Turcia şi voi ajunge în Spania în următoarele ore”, a explicat Munir, atacantul echipei Esteghlal, duminică la prânz, prin intermediul reţelelor de socializare.

Doi jucători au fugit din Iran, în plin război

“Am aflat despre tot ce s-a întâmplat (cu bombardamentul israelian asupra Iranului) pentru că aveam zbor spre Dubai sâmbătă, pentru că am jucat vineri la Teheran şi eram liberi până marţi şi urma să mergem la Dubai. S-a întâmplat să fiu în acel avion cu Munir, eram relaxaţi, vorbeam, iar după 10 minute ne-au dat jos din avion şi ne-au spus că trebuie să plecăm pentru că au închis spaţiul aerian”, a declarat Ivan Sanchez, duminică, pentru “Carrusel Deportivo” de la Cadena Ser, de pe aeroportul din Istanbul.

De atunci, atât Munir, într-o dubă, cât şi Ivan Sanchez, într-un taxi, ambele puse la dispoziţie de cluburile lor respective, au căutat o alternativă pentru a părăsi ţara şi au început călătoria rutieră de la Teheran spre graniţa cu Turcia.