Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cosmin Contra a făcut antrenamente online, în plin război în Orientul Mijlociu: "N-am avut teamă" - Antena Sport

Home | Extra | Cosmin Contra a făcut antrenamente online, în plin război în Orientul Mijlociu: “N-am avut teamă”
EXCLUSIV

Cosmin Contra a făcut antrenamente online, în plin război în Orientul Mijlociu: “N-am avut teamă”

Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 14:34

Comentarii
Cosmin Contra a făcut antrenamente online, în plin război în Orientul Mijlociu: N-am avut teamă

Cosmin Contra, în timpul unui meci/ Profimedia

Cosmin Contra (50 de ani) a oferit declaraţii despre situaţia din Orientul Mijlociu. Antrenorul lui Al-Arabi se află în Qatar, ţară afectată de războiul dintre SUA, Israel şi Iran.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cosmin Contra a dezvăluit că a fost nevoit să facă antrenamente online, dată fiind situaţia delicată din Qatar. Antrenorul a transmis însă că nu s-a temut, deşi se auzeau explozii îndepărtare.

Cosmin Contra a făcut antrenamente online, în plin război în Orientul Mijlociu

Cosmin Contra a declarat că urmează să primească acceptul pentru a-şi desfăşura normal antrenamentul cu elevii săi de la Al-Arabi. Fostul selecţioner a mai transmis că, cel mai probabil, situaţia va rămâne liniştită în Qatar şi etapa de la finalul săptămânii se va putea disputa.

“Aici, unde locuiesc eu, e linişte. Aud doar din îndepărtare. Nu ştiu ce se va întâmpla, în principiu, în seara asta, ar trebui să facem antrenament. Asta ni s-a comunicat, că suntem safe să facem antrenamentul. N-am avut teamă pentru că am păstrat legătura cu cei de aici, ne-au transmis informaţiile de la cel mai înalt nivel, de la Ministerul Apărării, de la Ministerul de Interne.

Cei din conducerea fotbalului ne-au liniştit, din toate punctele de vedere, se vorbea chiar ă jucăm meciul. Dar datorită incertitudinii la nivel de jucători, mai ales la cei străini, s-a luat decizia de a se amâna etapa, dar în principiu putea juca.

Reclamă
Reclamă

(N.r. Cum a decurs antrenamentul online, de ieri?) Totul ok. A funcţionat bine, am făcut un antrenament bun, n-am pierdut ziua. La sala de forţă pe care o au unde locuiesc, acasă sau în faţa blocului. Probabil vom juca următorul meci, restanţa se va juca la o dată ulterioară, la sfârşitul săptămânii e programată următoarea etapă“, a declarat Cosmin Contra, pentru AntenaSport.

Cosmin Contra a preluat-o pe Al-Arabi la finalul lunii octombrie. Formaţia antrenorului român ocupă locul şase în prima ligă din Qatar, cu 24 de puncte, după 16 meciuri disputate.

Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteniAu crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Observator
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut în direct primul transfer la FCSB. Exclusiv
14:27
Pep Guardiola, gata să facă un transfer pe o sumă-record în fotbal. Pentru cine “sparge banca” Manchester City
13:52
Adrian Ilie, dorit de Gigi Becali la FCSB. Plan uriaş după ratarea play-off-ului: “O să vrea şi Rădoi”
13:46
Iuliu Mureșan, dialog de urgență cu Daniel Pancu după ultimele declarații ale antrenorului: “Tensiune mare”
13:09
Dinamo pregătește o nouă prelungire de contract. Andrei Nicolescu a făcut anunțul
12:47
“Au jucat ca să o ţină pe FCSB în afara play-off-ului”. Dănuţ Lupu, acuzaţii dure după Dinamo – FC Argeş 0-1: “Penibil”
12:46
“Inter e în propria ei ligă”. Chivu a primit complimentul suprem de la cel mai în vârstă antrenor din Serie A
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 6 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”