Cosmin Contra a făcut antrenamente online, în plin război în Orientul Mijlociu: "N-am avut teamă" - Antena Sport

Cosmin Contra (50 de ani) a oferit declaraţii despre situaţia din Orientul Mijlociu. Antrenorul lui Al-Arabi se află în Qatar, ţară afectată de războiul dintre SUA, Israel şi Iran.
Cosmin Contra a dezvăluit că a fost nevoit să facă antrenamente online, dată fiind situaţia delicată din Qatar. Antrenorul a transmis însă că nu s-a temut, deşi se auzeau explozii îndepărtare.
Cosmin Contra a făcut antrenamente online, în plin război în Orientul Mijlociu
Cosmin Contra a declarat că urmează să primească acceptul pentru a-şi desfăşura normal antrenamentul cu elevii săi de la Al-Arabi. Fostul selecţioner a mai transmis că, cel mai probabil, situaţia va rămâne liniştită în Qatar şi etapa de la finalul săptămânii se va putea disputa.
“Aici, unde locuiesc eu, e linişte. Aud doar din îndepărtare. Nu ştiu ce se va întâmpla, în principiu, în seara asta, ar trebui să facem antrenament. Asta ni s-a comunicat, că suntem safe să facem antrenamentul. N-am avut teamă pentru că am păstrat legătura cu cei de aici, ne-au transmis informaţiile de la cel mai înalt nivel, de la Ministerul Apărării, de la Ministerul de Interne.
Cei din conducerea fotbalului ne-au liniştit, din toate punctele de vedere, se vorbea chiar ă jucăm meciul. Dar datorită incertitudinii la nivel de jucători, mai ales la cei străini, s-a luat decizia de a se amâna etapa, dar în principiu putea juca.
(N.r. Cum a decurs antrenamentul online, de ieri?) Totul ok. A funcţionat bine, am făcut un antrenament bun, n-am pierdut ziua. La sala de forţă pe care o au unde locuiesc, acasă sau în faţa blocului. Probabil vom juca următorul meci, restanţa se va juca la o dată ulterioară, la sfârşitul săptămânii e programată următoarea etapă“, a declarat Cosmin Contra, pentru AntenaSport.
Cosmin Contra a preluat-o pe Al-Arabi la finalul lunii octombrie. Formaţia antrenorului român ocupă locul şase în prima ligă din Qatar, cu 24 de puncte, după 16 meciuri disputate.
