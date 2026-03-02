Cosmin Contra a făcut antrenamente online, în plin război în Orientul Mijlociu: "N-am avut teamă" - Antena Sport

Cosmin Contra (50 de ani) a oferit declaraţii despre situaţia din Orientul Mijlociu. Antrenorul lui Al-Arabi se află în Qatar, ţară afectată de războiul dintre SUA, Israel şi Iran.

Cosmin Contra a dezvăluit că a fost nevoit să facă antrenamente online, dată fiind situaţia delicată din Qatar. Antrenorul a transmis însă că nu s-a temut, deşi se auzeau explozii îndepărtare.

Cosmin Contra a declarat că urmează să primească acceptul pentru a-şi desfăşura normal antrenamentul cu elevii săi de la Al-Arabi. Fostul selecţioner a mai transmis că, cel mai probabil, situaţia va rămâne liniştită în Qatar şi etapa de la finalul săptămânii se va putea disputa.

“Aici, unde locuiesc eu, e linişte. Aud doar din îndepărtare. Nu ştiu ce se va întâmpla, în principiu, în seara asta, ar trebui să facem antrenament. Asta ni s-a comunicat, că suntem safe să facem antrenamentul. N-am avut teamă pentru că am păstrat legătura cu cei de aici, ne-au transmis informaţiile de la cel mai înalt nivel, de la Ministerul Apărării, de la Ministerul de Interne.

Cei din conducerea fotbalului ne-au liniştit, din toate punctele de vedere, se vorbea chiar ă jucăm meciul. Dar datorită incertitudinii la nivel de jucători, mai ales la cei străini, s-a luat decizia de a se amâna etapa, dar în principiu putea juca.