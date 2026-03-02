Fost patron din Liga 1, vacanţă de coşmar în Dubai! A rămas blocat în hotel. "Evenimente care ne dau peste cap" - Antena Sport

Vacanță transformată în coșmar pentru Gigi Neţoiu, fost acţionar la Universitatea Craiova şi Dinamo! El se află acum în Dubai alături de Rodion Cămătaru – fost component al Craiovei Maxima. Anunţul a fost făcut de Emil Săndoi, care luase şi el bilete să meargă în vacanţă tot în Dubai, dar a renunţat pe ultima sută de metri să mai plece. Cămătaru şi Neţoiu au rămas blocați în Dubai, după ce spațiul aerian din Orientul Mijlociu a fost închis pe fondul escaladării conflictului din Iran.

“Am anulat plecarea în Dubai. Am planificat aşa o ieşire de câteva zile, dar evenimentele astea… e bine că nu am mai apucat să plec. Am vorbit şi cu Doru Cămătaru, e acolo. Mi-a zis că e o incertitudine, nu ştie când poate să se întoarcă, deci din punctul ăsta de vedere chiar mă bucur, poate am fost norocos, pentru că nu am plecat şi să rămân pe-acolo”, a povestit Emil Săndoi în exclusivitate pentru Antena Sport.

“Am vorbit cu Cami (n.r- Rodion Cămătaru), mi-a zis că e cu Gigi Neţoiu. Mi-a zis că nu mai era circulaţie aşa pe stradă. La jumătate s-a redus numărul de persoane de pe stradă, de pe plajă, dar în rest zicea că este totul ok. Nu era îngrijorat atunci când am vorbit cu el. Sper să fie ok totul, pentru că în ultima perioadă apar evenimente care ne dau peste cap cu totul, la nivel internaţional”, a mai declarat Săndoi.

Bucuros că nu a mai plecat, Emil Sănoi nu se mai gândeşte nici la banii pierduţi: “Nu e o problemă dacă pierd banii, puţin contează. Se vor da nişte vouchere”.