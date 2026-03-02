Atacurile iranienilor l-au prins în Dubai pe Rodion Cămătaru: "Nu am mai trecut niciodată prin aşa ceva" - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 2 martie 2026, 18:01

Rodion Cămătaru, la un meci / Profimedia Images

Rodion Cămătaru (67 de ani) regretă că a plecat în Dubai, atacurile iranienilor prinzându-l acolo pe fostul fotbalist legendar al Craiovei.

Cămătaru a transmis că încearcă să se întoarcă în România, posibil cu o cursă privată. El a subliniat că e bine şi că lucrurile nu sunt atât de rele. Totuşi, a precizat că nu a mai trecut vreodată printr-o astfel de situaţie.

Rodion Cămătaru, prins în Dubai: “Au fost câteva drone pe care, care au fost doborâte”

“Sunt bine. O să găsim, să vedem cum plecăm de aici.

Eu am văzut multe care s-au întâmplat, au fost, într-adevăr, dar nu chiar aşa extraordinare. E linişte, lumea e retrasă în case, au fost câteva drone pe cer, care, bineînţeles, au fost doborâte.

Au lovit hotelul ăsta celebru, de aici. În mare, e linişte.

Sunt într-un apartament, în centru. (n.r: Când trebuia să vă întoarceţi?) Mâine (n.r: marţi), acum eram în discuţii, să vedem, cu nişte curse private. Să plecăm mâine, dacă reuşim.

(n.r.: Aţi mai trecut vreodată prin aşa ceva?) Nu. Dacă ştiam, vă daţi seama că nu plecam. Nu ştii niciodată la ce să te aştepţi.

(n.r: Ştiu că trebuia să meargă şi domnul Cârţu) Nu ştiu dacă trebuia să meargă, posibil. Asta e, acum, se poate întâmpla oricând şi oriunde lucrul ăsta. Nu ştii ce vine”, a declarat Rodion Cămătaru în exclusivitate pentru AntenaSport.

Iran vrea să târască Europa în război, acuză Israel. Bază militară-cheie din Cipru, lovită de o dronă ShahedIran vrea să târască Europa în război, acuză Israel. Bază militară-cheie din Cipru, lovită de o dronă Shahed
