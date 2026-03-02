Atacurile iranienilor l-au prins în Dubai pe Rodion Cămătaru: "Nu am mai trecut niciodată prin aşa ceva" - Antena Sport

Rodion Cămătaru (67 de ani) regretă că a plecat în Dubai, atacurile iranienilor prinzându-l acolo pe fostul fotbalist legendar al Craiovei.

Cămătaru a transmis că încearcă să se întoarcă în România, posibil cu o cursă privată. El a subliniat că e bine şi că lucrurile nu sunt atât de rele. Totuşi, a precizat că nu a mai trecut vreodată printr-o astfel de situaţie.

Rodion Cămătaru, prins în Dubai: “Au fost câteva drone pe care, care au fost doborâte”

“Sunt bine. O să găsim, să vedem cum plecăm de aici.

Eu am văzut multe care s-au întâmplat, au fost, într-adevăr, dar nu chiar aşa extraordinare. E linişte, lumea e retrasă în case, au fost câteva drone pe cer, care, bineînţeles, au fost doborâte.

Au lovit hotelul ăsta celebru, de aici. În mare, e linişte.