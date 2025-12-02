Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici - Antena Sport

Adi Vasile (43 de ani) este noul prezentator al Survivor, show-ul uriaş din Antena 1, singurul format în care concurenții luptă cu propriile nevoi pentru a merge până la capăt. Emisiune va începe în luna ianuarie şi va fi pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Alegerea lui Adi Vasile nu este una întâmplătoare! Antrenorul de handbal este un campion care este obişnuit să lucreze cu campionii. Anunţul oficial a venit la o lună după ce Vasile s-a despărţit de CSM Bucureşti.

Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor

Adi Vasile a evoluat în cariera de handbalist la Steaua Bucureşti, în perioada 2001-2011 şi şi-a trecut în palmares un titlu de campion al României, trei Cupe ale României şi o Cupa Challenge EHF.

După ce a fost antrenor secund la CSM Bucureşti şi la naţionala Muntenegrului, Vasile a devenit antrenor la CSM Bucureşti (2019-2024), fiind şi selecţionerul naţionalei, în perioada 2021-2022. În 2025, Adi le-a pregătit din nou pe “tigroaice”.

Ca antrenor, Adi Vasile a câştigat trei titluri ale României, dar şi patru Cupe ale României şi patru Supercupe ale României. De asemenea, pe vremea când era secund la CSM, a pus umărul la câştigarea Ligii Campionilor.