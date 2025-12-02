Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici - Antena Sport

Închide meniul
Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici

2 decembrie 2025

Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici

Adi Vasile - Antena 1

Adi Vasile (43 de ani) este noul prezentator al Survivor, show-ul uriaş din Antena 1, singurul format în care concurenții luptă cu propriile nevoi pentru a merge până la capăt. Emisiune va începe în luna ianuarie şi va fi pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Alegerea lui Adi Vasile nu este una întâmplătoare! Antrenorul de handbal este un campion care este obişnuit să lucreze cu campionii. Anunţul oficial a venit la o lună după ce Vasile s-a despărţit de CSM Bucureşti.

Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor

Adi Vasile a evoluat în cariera de handbalist la Steaua Bucureşti, în perioada 2001-2011 şi şi-a trecut în palmares un titlu de campion al României, trei Cupe ale României şi o Cupa Challenge EHF.

După ce a fost antrenor secund la CSM Bucureşti şi la naţionala Muntenegrului, Vasile a devenit antrenor la CSM Bucureşti (2019-2024), fiind şi selecţionerul naţionalei, în perioada 2021-2022. În 2025, Adi le-a pregătit din nou pe “tigroaice”.

Ca antrenor, Adi Vasile a câştigat trei titluri ale României, dar şi patru Cupe ale României şi patru Supercupe ale României. De asemenea, pe vremea când era secund la CSM, a pus umărul la câştigarea Ligii Campionilor.

Pe plan personal, Adi Vasile este logodit cu modelul Delia Tudose, cea cu care are o relaţie din 2022. În vara lui 2024, antrenorul a cerut-o în căsătorie pe Delia, care a răspuns evident “da”.

Adi Vasile: “Toată viaţa am căutat noi provocări”

Adi Vasile va aduce telespectatorilor cea mai așteptată luptă a începutului de an – cea dintre Faimoși și Războinici. Cea în care orgolile ating cote înalte, iar motivațiile vin din interior și se resimt ca supra puteri în cele mai grele momente.

”Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal!

Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă – competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, declară Adi Vasile, înainte de startul filmărilor. Nu ratați noi informații despre noul sezon Survivor, de la Antena 1, pe paginile de social media ale show-ului! Din ianuarie, show-ul atinge un nou nivel, Faimoși vs Războinici!

