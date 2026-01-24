DJ-ul de la nunta lui Brooklyn Beckham, dezvăluiri despre dansul Victoriei cu fiul ei: "Situaţia a fost jenantă" - Antena Sport

Închide meniul
AS.ro

Antena Sport Publicat: 24 ianuarie 2026, 9:38

Familia Beckham

DJ-ul nunţii lui Brooklyn Peltz Beckham a povestit ce s-a întâmplat în timpul ceea ce el descrie ca fiind un dans „ciudat” între mire şi mama sa, Victoria, informează BBC.

Luni, Brooklyn a făcut furori pe internet postând o serie de afirmaţii despre părinţii săi celebri, Sir David şi Lady Beckham, inclusiv faptul că mama sa i-a furat primul dans cu actriţa şi moştenitoarea unui fond speculativ, Nicola Peltz.

DJ Fat Tony, despre dansul Victoriei Beckham cu fiul ei, de la nunta lui Brooklyn: “Întreaga situaţie a fost foarte stânjenitoare pentru toţi”

El a afirmat că mama sa, fosta membră a trupei Spice Girls, „a dansat într-un mod foarte nepotrivit cu mine în faţa tuturor”, făcându-l să se simtă „incomod” şi „umilit”.

DJ Fat Tony a spus că „întreaga situaţie a fost foarte stânjenitoare pentru toţi cei prezenţi în sală”.

După speculaţii intense cu privire la comentariul lui Brooklyn despre dansul mamei sale, DJ-ul a spus: „Nu a fost niciun slutdropping (n.r.: dans cu mişcări lascive), nu au fost costume sexy negre, nu a fost nicio acţiune în stilul Spice Girls”.

Pop starul Marc Anthony a cântat la recepţia de nuntă şi l-a chemat pe Brooklyn pe scenă, a declarat DJ-ul, al cărui nume real este Tony Marnoch, vineri, la emisiunea This Morning de la ITV.

“Toată lumea se aştepta ca Nicola să urce pe scenă”

În clipa următoare, toată lumea se aştepta ca Nicola să urce pe scenă şi să danseze primul dans”, a spus el.

Cântăreţul american a cerut apoi „celei mai frumoase femei din sală” să se alăture lui Brooklyn, înainte de a spune numele Victoriei în loc de Nicola, a afirmat Marnoch.

Acest lucru a determinat mireasa să fugă din sală în lacrimi, a adăugat el. „Victoria este lângă scenă, urcă pe scenă şi, bineînţeles, în acel moment Brooklyn este brusc, literalmente, devastat, deoarece credea că va dansa pentru prima dată cu soţia sa. Apoi Nicola părăseşte sala plângând în hohote. Brooklyn rămâne blocat pe scenă. Apoi dansează, iar Marc Anthony spune: «Pune-ţi mâinile pe şoldurile mamei tale». Era un gest latin. Întreaga situaţie a fost foarte jenantă pentru toţi cei din cameră”, a spus DJ-ul.

Cu toate acestea, relatarea lui diferă de alte relatări, unele dintre ele afirmând că primul dans a avut loc între Brooklyn şi Nicola mai devreme, înainte de începerea spectacolului lui Anthony.

British Vogue, care a fost prezent la nuntă, a afirmat că Anthony a apărut la ora 23:00 şi că Brooklyn a fost cel care „şi-a invitat mama pe scenă pentru un dans”.

BBC News l-a contactat pe Anthony, care este cântăreţ-compozitor şi prieten al familiei Beckham, pentru a obţine un comentariu. Sir David şi Lady Beckham nu au răspuns direct la postarea lui Brooklyn şi nu au prezentat versiunea lor asupra întâmplării.

Marnoch a fost DJ la „o mulţime de petreceri ale familiei Beckham în trecut” şi a spus că aceştia sunt o „familie unită” care „iubeşte să danseze”. Dacă dansul a fost „inadecvat” depinde de părerea lui Brooklyn, a spus el.

Bruch-ul de după nuntă, “cea mai stânjenitoare parte din toate”

Totul ţine de părerea lui Brooklyn. Dacă el consideră că a fost inadecvat şi ciudat, atunci a fost inadecvat şi ciudat.

Brunch-ul din ziua următoare a fost „cea mai stânjenitoare parte din toate”, deoarece „tot ce s-a întâmplat în noaptea nunţii a fost discutat între oaspeţi a doua zi dimineaţă”, a spus DJ-ul.

El a adăugat că proaspăţii căsătoriţi au plecat „devastaţi”, dar a spus că dansul „este o parte foarte mică dintr-o problemă mai mare” pentru familia certată.

Este „trist” că mulţi oameni s-au concentrat pe acea parte a declaraţiei lui Brooklyn, a spus Marnoch.

Meme ale presupusului dans de nuntă al lui Lady Beckham au făcut deliciul internetului toată săptămâna. „A fost nevoie de mult curaj pentru ca cineva să posteze asta pe reţelele sociale”, a adăugat el.

„El a vrut să schimbe povestea. Toată viaţa lui a fost numit „nepo baby” şi „ar trebui să fie recunoscător că are numele familiei. Asta este ceea ce i-a fost dat să moştenească. Cred că ceea ce ne scapă tuturor aici este faptul că părinţii şi-au pierdut copilul, iar un fiu şi-a pierdut părinţii şi restul familiei”, a afirmat DJ-ul.

În postarea sa explozivă de luni de pe Instagram, Brooklyn a spus că nu vrea să se „reconcilieze” cu familia sa, invocând alte drame legate de rochia de mireasă şi acuzaţia că părinţii săi pun „brandul Beckham” pe primul loc.

 

Sursa: news.ro

