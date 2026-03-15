Home | Formula 1 | Motivul pentru care Max Verstappen a abandonat în Marele Premiu al Chinei. Dezvăluirea pilotului Red Bull

Motivul pentru care Max Verstappen a abandonat în Marele Premiu al Chinei. Dezvăluirea pilotului Red Bull

Andrei Nicolae Publicat: 15 martie 2026, 15:09

Motivul pentru care Max Verstappen a abandonat în Marele Premiu al Chinei. Dezvăluirea pilotului Red Bull

Max Verstappen, în timpul unui interviu / Profimedia

Max Verstappen a explicat după Marele Premiu al Chinei motivul pentru care a fost nevoit să abandoneze cursa cu 10 tururi înainte de final. Cvadruplul campion mondial a fost chemat la boxe de echipa sa după ce a fost sesizată o problemă cu răcirea sistemului de recuperare a energiei, cunoscut drept ERS.

Grand Prix-ul din China reprezintă un eveniment pe care Max Verstappen va dori cu siguranță să îl lase în trecut. După ce în cursa de sprint a încheiat pe 9 și nu a punctat, pilotul batav a fost nevoit să se retragă și din cursa de duminică.

Problema exactă din spatele retragerii lui Verstappen

Aflat pe locul al 7-lea în turul 46/56, Verstappen s-a văzut nevoit să retragă mașina sa la boxe după ce echipa sa i-a indicat acest lucru. Vestea nefericită pentru olandez venită parcă de nicăieri a fost explicată ulterior de pilotul Red Bull în fața jurnaliștilor.

Concret, “Mad Max” a avut o problemă cu sistemul de recuperare a energiei, o componentă din cadrul unității de putere care recoltează energia cinetică irosită și energia termală pentru a alimenta motorul electic, care a devenit extrem de importantă odată cu noul regulament.

Aceeași problemă ca și ieri la start, am fost ultimii din nou, după care am încercat să îmi găsesc loc în față, dar din nou, aceeași problemă ca în sprint, atunci când a fost pur și simplu o degradare prea mare a pneurilor, prea mare granulare.

Asta complică mereu lucrurile. După care a trebuit să retragem mașina din cauza unor probleme la răcirea ERS-ului (n.r. sistemul de recuperare a energiei). Avem multe de învățat din asta. Nu suntem unde vrem să fim, dar știu că echipa dă totul, deci e frustrat atât pentru mine, cât și pentru ei.

La finalul zilei, trebuie să încercăm să rezolvăm asta împreună. Vom încerca evident să fim puțin mai buni în Japonia, dar după aceea avem o pauză puțin mai mare pe care sperăm să o folosim pentru a rezolva din lucruri“, a spus cvadruplul campion mondial, potrivit formula1.com.

După primele două curse din acest sezon al “Marelui Circ”, Verstappen se află pe locul 8 în clasamentul piloților, cu opt puncte adunate. Acțiunea din “Marele Circ” continuă peste două săptămâni, în weekend-ul 27-29 martie, atunci când are loc Marele Premiu al Japoniei.

Loading ... Loading ...
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Dina Grameni, mărturii de pe teren în scandalul de la Rapid – Dinamo 3-2: „Parcă nu a furat domnul Kovacs chiar atât de mult, nu?!”. Exclusiv 
