Motivul pentru care Max Verstappen a abandonat în Marele Premiu al Chinei. Dezvăluirea pilotului Red Bull

Max Verstappen a explicat după Marele Premiu al Chinei motivul pentru care a fost nevoit să abandoneze cursa cu 10 tururi înainte de final. Cvadruplul campion mondial a fost chemat la boxe de echipa sa după ce a fost sesizată o problemă cu răcirea sistemului de recuperare a energiei, cunoscut drept ERS.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Grand Prix-ul din China reprezintă un eveniment pe care Max Verstappen va dori cu siguranță să îl lase în trecut. După ce în cursa de sprint a încheiat pe 9 și nu a punctat, pilotul batav a fost nevoit să se retragă și din cursa de duminică.

Problema exactă din spatele retragerii lui Verstappen

Aflat pe locul al 7-lea în turul 46/56, Verstappen s-a văzut nevoit să retragă mașina sa la boxe după ce echipa sa i-a indicat acest lucru. Vestea nefericită pentru olandez venită parcă de nicăieri a fost explicată ulterior de pilotul Red Bull în fața jurnaliștilor.

Concret, “Mad Max” a avut o problemă cu sistemul de recuperare a energiei, o componentă din cadrul unității de putere care recoltează energia cinetică irosită și energia termală pentru a alimenta motorul electic, care a devenit extrem de importantă odată cu noul regulament.

“Aceeași problemă ca și ieri la start, am fost ultimii din nou, după care am încercat să îmi găsesc loc în față, dar din nou, aceeași problemă ca în sprint, atunci când a fost pur și simplu o degradare prea mare a pneurilor, prea mare granulare.