“S-a încuiat în vestiar”. Cum au decis Chivu&Co. să intre în “silenzio stampa” după scandalul de la ultimul meci

Cristi Chivu a fost un car de nervi la partida dintre Inter și Atalanta, meci în care antrenorul român a și văzut cartonașul roșu pentru ieșirea sa nervoasă la adresa arbitrului Gianluca Manganiello. După fluierul final, formația din Lombardia a decis să intre în “silenzio stampa”, iar recent jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au venit cu motivul exact.
Inter s-a încurcat sâmbătă după-amiaza cu Atalanta în etapa cu numărul 29 din Serie A, scor 1-1. Meciul de pe Giuseppe Meazza a avut un final extrem de tensionat, “nerazzurrii” acuzând un fault la faza premergătoare golului adversararilor lor (momentul în care Chivu a luat roșu), dar și un penalty după un contact dintre Scalvini și Frattesi.
“Silenzio stampa”, măsură de precauție pentru Chivu și jucătorii săi
Nicio decizie nu a fost în favoarea echipei lui Chivu, iar Inter a decis să intre în “silenzio stampa” după meci și să nu acorde nicio declarație în semn de protest. A doua zi după meci, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat ce s-a întâmplat pe Meazza și au oferit un context mai larg privind decizia radicală luată de Inter.
Potrivit cotidianului “roz”, inițiativa clubului a venit după o ședință de urgență organizată de Chivu și conducerea clubului. În plus, ideea de “silenzio stampa” nu ar fi reprezentat doar un protest, ci și o măsură de precauție astfel încât oficialii și jucătorii să nu facă praf arbitrajul și să riște sancțiuni și mai grave.
“După meci, antrenorul s-a încuiat în vestiar cu tot staff-ul său și cu întreaga echipă de conducere. Chivu a avut o ședință de două ore cu președintele Marotta, directorul sportiv Ausilio, asistentul său Baccin și managerul clubului Ferri, care a dus la decizia de a nu vorbi cu jurnaliștii.
Furia și dezamăgirea provocate de ce două incidente (n.r. faza golului egalizator al Atalantei și penalty-ul neacordat la Frattesi) erau prea mari, așa că era mai bine să evite apariția în fața presei și criticarea dură a acțiunilor arbitrului, riscând alte sancțiuni“, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.
În urma rezultatului de egalitate dintre Inter și Atalanta, AC Milan se poate apropia acum la cinci puncte de rivala sa în cazul în care o va învinge pe Lazio în deplasare.
