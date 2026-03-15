“S-a încuiat în vestiar”. Cum au decis Chivu&Co. să intre în “silenzio stampa” după scandalul de la ultimul meci

Cristi Chivu a fost un car de nervi la partida dintre Inter și Atalanta, meci în care antrenorul român a și văzut cartonașul roșu pentru ieșirea sa nervoasă la adresa arbitrului Gianluca Manganiello. După fluierul final, formația din Lombardia a decis să intre în “silenzio stampa”, iar recent jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au venit cu motivul exact.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter s-a încurcat sâmbătă după-amiaza cu Atalanta în etapa cu numărul 29 din Serie A, scor 1-1. Meciul de pe Giuseppe Meazza a avut un final extrem de tensionat, “nerazzurrii” acuzând un fault la faza premergătoare golului adversararilor lor (momentul în care Chivu a luat roșu), dar și un penalty după un contact dintre Scalvini și Frattesi.

“Silenzio stampa”, măsură de precauție pentru Chivu și jucătorii săi

Nicio decizie nu a fost în favoarea echipei lui Chivu, iar Inter a decis să intre în “silenzio stampa” după meci și să nu acorde nicio declarație în semn de protest. A doua zi după meci, jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport au analizat ce s-a întâmplat pe Meazza și au oferit un context mai larg privind decizia radicală luată de Inter.

Potrivit cotidianului “roz”, inițiativa clubului a venit după o ședință de urgență organizată de Chivu și conducerea clubului. În plus, ideea de “silenzio stampa” nu ar fi reprezentat doar un protest, ci și o măsură de precauție astfel încât oficialii și jucătorii să nu facă praf arbitrajul și să riște sancțiuni și mai grave.

“După meci, antrenorul s-a încuiat în vestiar cu tot staff-ul său și cu întreaga echipă de conducere. Chivu a avut o ședință de două ore cu președintele Marotta, directorul sportiv Ausilio, asistentul său Baccin și managerul clubului Ferri, care a dus la decizia de a nu vorbi cu jurnaliștii.