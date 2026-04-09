(P) Anca Bucur face mișcare inteligent cu noul HUAWEI WATCH GT Runner 2

„Simți că ai un partener care îți «citește» antrenamentul în timp real, nu doar un device care înregistrează date”, precizează Anca.

Pentru ea, cele mai valoroase au fost „funcțiile care merg dincolo de date brute”, precum analiza încărcării antrenamentului, VO₂Max și recomandările de recuperare.

„Nu mai e vorba doar despre cât am alergat, ci despre cât de eficient a fost acel efort și ce ar trebui să fac mai departe. Practic, te ajută să gândești antrenamentul pe termen lung, nu doar de la o zi la alta. Aceste metrici sunt esențiale, mai ales când vrei să faci diferența între «a alerga mult» și «a alerga bine». De exemplu, cadența și lungimea pasului îți spun multe despre eficiența ta, iar VO₂Max îți oferă o perspectivă clară asupra progresului. Sunt detalii pe care poate nu le simți în timpul alergării, dar care fac o diferență uriașă în timp”, explică sportiva.

„Un ghid constant pentru ritmul tău”

WATCH GT Runner 2 include și două funcții care susțin îmbunătățirea ritmului și a tehnicii de alergare. Acestea sunt Running Power, despre care Anca Bucur spune că „este genul de indice care schimbă perspectiva, te ajută să înțelegi efortul real, nu doar viteza”, și Running Ability Index, care „îți oferă o imagine clară a evoluției” tale.

Împreună, cele două funcții „te ajută să îți dozezi mai bine energia și să îți ajustezi tehnica fără să mergi «în orb»”, adaugă Anca.

Sportiva a folosit și funcția Virtual Pacer a lui WATCH GT Runner 2 în timpul unor antrenamente mai lungi și crede că este extrem de utilă pentru că „te ajută să rămâi disciplinat, mai ales în momentele în care ai tendința să pleci prea tare sau, dimpotrivă, să încetinești. Practic, e ca un ghid constant pentru ritmul tău”.

„Înveți să îți asculți corpul, dar cu niște «argumente» clare”

Noul ceas HUAWEI are și capacitatea de a calcula automat pragul de lactat și este dotat cu funcția Intelligent Marathon, o premieră în industrie. Aceasta vine cu planuri de antrenament personalizate, îndrumări privind ritmul de alergare în cursă și contabilizează rezultatele obținute. WATCH GT Runner 2 oferă și sugestii privind refacerea după efort, datorită modurilor de stretching și recuperare.

„Mai ales în perioadele intense, pragul de lactat îți arată foarte clar unde este limita dintre efort eficient și efort riscant. Iar recomandările de recuperare vin ca un reminder că progresul nu înseamnă doar antrenament, ci și pauză făcută corect”, declară antrenoarea de fitness.

De altfel, Anca Bucur spune că până acum, când era vorba despre recuperare, se baza mai mult pe instinct, însă cu ajutorul lui WATCH GT Runner 2 a primit și o confirmare a datelor pe care doar le intuia.

„Dacă somnul nu a fost bun sau dacă ritmul cardiac indică oboseală, ajustez antrenamentul fără să mai forțez inutil. Practic, înveți să îți asculți corpul, dar cu niște «argumente» clare”, adaugă ea.

Ținând cont de datele oferite de ceas, Anca spune că a devenit mai conștientă de echilibrul dintre efort și recuperare.

„Nu am schimbat radical antrenamentele, dar le-am făcut mai inteligente. Mai puțin «după feeling», mai mult bazate pe date”, menționează ea, adăugând că, de câteva ori a luat decizii pe loc când a primit anumite indicii de la smartwatch. S-a întâmplat „mai ales când ritmul cardiac urca prea mult față de ce îmi propusesem. Am ales să reduc intensitatea”, spune campioana la fitness.

„Autonomia bateriei devine extrem de importantă când ai antrenamente lungi”

În timpul antrenamentelor și pe traseele de alergare, Anca s-a bazat și pe datele de poziționare foarte precise pe care le poate transmite HUAWEI WATCH GT Runner 2, datorită unei arhitecturi de antenă 3D flotantă, care captează semnalul chiar și în zone dificile.

„Pe trail sau în zone noi, nu alergi doar pentru performanță, ci și pentru orientare și siguranță. Cu acest ceas, am avut mereu senzația că traseul meu este urmărit corect, fără deviații sau erori. Iar asta îți dă multă încredere, mai ales când analizezi ulterior antrenamentul”, consideră Anca Bucur.

La fel de mult contează pentru sportivă și autonomia bateriei noului WATCH GT Runner 2: până la o săptămână în condiții de utilizare normală și până la 14 zile de folosire mai redusă.

„Autonomia devine extrem de importantă când ai antrenamente lungi sau mai multe sesiuni într-o săptămână. Experiența cu acest ceas a fost foarte bună, nu am avut niciodată stresul că trebuie să îl încarc înainte de fiecare alergare. Pur și simplu funcționează în ritmul tău”, declară Anca.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 poate asigura monitorizarea continuă a până la 32 de ore de activitate fizică, ceea ce echivalează cu cinci curse complete de maraton sau un ultramaraton de 100 km.

Ceasul „te ajută să devii un alergător mai eficient”

Toate aceste funcții inteligente fac din WATCH GT Runner 2 un dispozitiv care poate fi comparat cu un antrenor „calm și foarte precis”, crede Anca Bucur.

„Nu te stresează, nu te forțează, dar îți oferă exact informațiile de care ai nevoie ca să iei decizii mai bune. Iar cel mai valoros lucru este că te ajută să devii mai conștient de propriul tău corp și, implicit, un alergător mai eficient”, mai precizează ea.

HUAWEI propune pentru acest smartwatch trei variante de culoare: Dawn Orange, Dusk Blue și Midnight Black. Corpul ceasului este fabricat din titan de calitate aerospațială și, alături de cureaua țesută AirDry, se potrivește foarte bine structurii anatomice a încheieturii utilizatorilor. De asemenea, WATCH GT Runner 2 este cel mai ușor ceas metalic de alergare din industrie, cântărind 43,5 grame, adică mai puțin decât un ou.

Pe lângă confort, smartwatch-ul vine și cu o funcție menită să susțină starea de bine a alergătorilor. Este vorba despre Standalone Music Playback, care permite încărcarea conținutului audio preferat direct pe ceas și redarea lui prin căștile Bluetooth sau la difuzorul încorporat.

