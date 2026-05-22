Pep Guardiola, mesaj emoţionant pentru fanii lui Manchester City: “Nimic nu e etern! Am făcut lucrurile în felul nostru”

Pep Gaurdiola va pleca de la Manchester City vara aceasta, după 10 ani în care a scris istorie pe Etihad. Antrenorul spaniol a transformat radical clubul “cetăţenilor” şi a reuşit să câştige tot ce se putea câştiga cu acesta.

La Manchester City, Pep Guardiola a cucerit 20 de trofee, printre care se numără 6 titluri în Premier League şi un trofeu UEFA Champions League.

Mesajul emoţionant transmis de Pep Guardiola fanilor lui Manchester City: “Nu mă întrebaţi de ce plec. Nu e niciun motiv”

Pep Guardiola a ţinut să le transmită un mesaj emoţionant fanilor lui Manchester City, după 10 ani de succes petrecuţi pe Etihad. Spaniolul le-a mulţumit “cetăţenilor” pentru încrederea acordată

“Când am ajuns aici, primul meu interviu a fost cu Noel Gallagher (n.r. membru al trupei Oasis, mare fan al “cetăţenilor”). Am ieşit zicând: ‘Ok, Noel e aici? O să fie distractiv’.

Şi ce perioadă frumoasă am petrecut împreună. Nu mă întrebaţi de ce plec. Nu e niciun motiv, dar în sinea mea ştiu că a venit vremea. Nimic nu e etern. Dacă ar fi fost, aş fi rămas aici. Ce rămâne etern este sentimentul, oamenii, amintirile şi iubirea mea pentru Manchester City.