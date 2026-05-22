Pep Guardiola, mesaj emoţionant pentru fanii lui Manchester City: “Nimic nu e etern! Am făcut lucrurile în felul nostru”

Pep Gaurdiola va pleca de la Manchester City vara aceasta, după 10 ani în care a scris istorie pe Etihad. Antrenorul spaniol a transformat radical clubul “cetăţenilor” şi a reuşit să câştige tot ce se putea câştiga cu acesta.
La Manchester City, Pep Guardiola a cucerit 20 de trofee, printre care se numără 6 titluri în Premier League şi un trofeu UEFA Champions League.
Mesajul emoţionant transmis de Pep Guardiola fanilor lui Manchester City: “Nu mă întrebaţi de ce plec. Nu e niciun motiv”
Pep Guardiola a ţinut să le transmită un mesaj emoţionant fanilor lui Manchester City, după 10 ani de succes petrecuţi pe Etihad. Spaniolul le-a mulţumit “cetăţenilor” pentru încrederea acordată
“Când am ajuns aici, primul meu interviu a fost cu Noel Gallagher (n.r. membru al trupei Oasis, mare fan al “cetăţenilor”). Am ieşit zicând: ‘Ok, Noel e aici? O să fie distractiv’.
Şi ce perioadă frumoasă am petrecut împreună. Nu mă întrebaţi de ce plec. Nu e niciun motiv, dar în sinea mea ştiu că a venit vremea. Nimic nu e etern. Dacă ar fi fost, aş fi rămas aici. Ce rămâne etern este sentimentul, oamenii, amintirile şi iubirea mea pentru Manchester City.
Acest oraş este construit prin multă muncă din temelii. Vezi asta din culoarea cărămizilor, de la oamenii care s-au trezit devreme şi au stat până târziu. Fabricile, sindicatele, muzica. Pur şi simplu Revoluţia Industrială şi cum s-a schimbat lumea. Şi cred că am început să înţeleg asta şi echipa mea la fel.
Am muncit. Am suferit. Am luptat. Şi am făcut lucrurile în felul nostru. În felul nostru.
Muncitul din greu vine în diferite forme. Călătoria la Bournemouth, când am pierdut Premier League, iar voi aţi fost acolo. Călătoria la Istanbul (n.r. unde City a câştigat Liga Campionilor în 2023), iar voi aţi fost acolo.
Ţineţi minte atacul asupra arenei din Manchester (n.r. atentatul din 2017), când oraşul a arătat lumii cum arată, de fapt, forţa? Nu furia, nu frica. Doar iubire. Comunitate. Un oraş unit.
Când mi-am pierdut mama în pandemie am simţit că acest clubul mă ajută să trec peste. Fanii, staff-ul, oamenii din Manchester, voi mi-aţi dat putere când aveam nevoie cel mai mult. Cris, copii mei, familia mea, aţi fost mereu acolo. Khaldoon, şi tu ai fost acolo.
Jucători, nu uitaţi – fiecare moment, staff-ul, clubul, totul. Ce am realizat aici, am făcut pentru voi toţi. Aţi fost la fel de excepţionali. Nu ştiţi încă asta, dar lăsaţi în urmă o moştenire.
Fiţi fericiţi. Oasis a revenit. Doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc pentru că aţi avut încredere în mine. Vă mulţumesc că m-aţi împins de la spate. Pentru că m-aţi iubit.
Tony Walsh a zis în poezia lui că acest loc este locul lui. Scuze, Tony: acesta este locul meu. Noel… am avut dreptate. A fost distractiv. Vă iubesc pe toţi”, este mesajul lui Pep Guardiola, postat pe site-ul oficial al lui Manchester City.
