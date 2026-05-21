Halucinant! Cum a fost “acoperit” după un accident un component al Generației de Aur: “Am mers 3 ani fără carnet”

Florin Prunea, portarul Generației de Aur a României, a făcut recent o serie de mărturii halucinante în cadrul unui interviu. Fostul goalkeeper a dezvăluit cum a condus timp de trei ani fără carnet și mai mult decât atât, cum a provocat un accident în acea perioadă, fiind acoperit de colegii de atunci de la Universitatea Craiova, club pentru care evolua.
Florin Prunea a devenit în ultimii ani un personaj cunoscut pentru poveștile sale din perioada în care era jucător, unele amuzante, altele extrem de îngrijorătoare. În cea de-a doua categorie se încadrează o amintire retrăită recent de componentul Generației de Aur a României, care a ajuns în sferturile Cupei Mondiale din 1994.
Accidentul făcut de Prunea și cum a fost acoperit de colegii săi de la Craiova
Într-un interviu acordat pentru Digi Sport, Prunea a mărturisit că a condus timp de trei ani fără carnet în perioada anilor ’90: “N-am avut mașină, pentru că n-am avut carnet. Dar după Revoluție, mi-am luat Oltcit, la Craiova în ’90. Am avut 1-DJ-653. Număr de șmecher. Furia șoselelor (n.r. râde).
Am mers trei ani fără carnet cu furia șoselelor. Câte accidente am făcut…“, a spus cel care în prezent este observator UEFA.
Prunea a mers mai departe cu poveștile și a rememorat cum a făcut un accident în perioada în care evolua la Universitatea Craiova. Fostul portar nu știa regulile de circulație și s-a lovit de o altă mașină. Imediat după cele întâmplate, la fața locului au ajuns Sorin Cârțu, antrenorul oltenilor, dar și Gabriel Boldici, portar al “leilor” pe atunci.
Colegul de vestiar al lui Prunea s-a urcat la volan pentru a-l “acoperi” pe componentul Generației de Aur, iar femeia aflată în cealaltă mașină a observat acest lucru:
“Și când a intrat în mine o doamnă cu mașina, m-a aruncat direct în scuarul din mijlocul șoselei. Se dă jos din mașină și, când vine, băi, îmi dă o palmă! Bum!
Ăștia ai mei când au auzit ce s-a întâmplat, primii care au venit au fost Cârțu cu Boldici. «Băi, fugi repede în cantonament!». Și se pune Boldici la volan. Eu o văzusem că era îmbrăcată frumos, cu o rochie așa…
Era nașă la nuntă, mă! Și vine bărbatu-său cu nuntașii. Iar ea tot țipa: «Nu a fost ăsta la volan, ăla negru a fost!». Eu eram deja în cantonament și mă uitam după geam, să văd dacă nu vin peste mine“, a povestit Prunea.
Cum a ajuns Prunea să își ia permisul
Fostul portar de la Dinamo sau Criaova a povestit și cum a ajuns până la urmă să își ia carnetul de conducere, după ce a avut probleme cu șeful Miliției din orașul din Bănie.
“Păi, nu aveam carnet, nu ți-am zis? Hai să-ți zic cum a fost. Bine, acum s-a prescris. Era generalul Sandu, care a căzut cu elicopterul când veneau de la Revoluție cu casetele, era șeful Miliției la Craiova.
Și când vin dintr-o deplasare cu echipa, nu mai era mașina în spatele blocului. O întreb pe nevastă-mea: «Unde e mașina?». «Ți-a luat-o Miliția.
A venit comandantul și ți-a luat-o». Și am sunat imediat. «Domne, dacă mașina nu se întoarce în spatele blocului în 10 minute, eu plec din oraș, să fie clar! Nu mă mai interesează de Craiova».
Și mi-au adus mașina, frate… Dar mi-au zis: «Băi, vino, băi, te rog, și ia-ți carnet!». Ce să fac? Hai să mă pun să dau examen de carnet atunci“.
