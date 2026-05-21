Home | Extra | Halucinant! Cum a fost “acoperit” după un accident un component al Generației de Aur: “Am mers 3 ani fără carnet”

Halucinant! Cum a fost “acoperit” după un accident un component al Generației de Aur: “Am mers 3 ani fără carnet”

Andrei Nicolae Publicat: 21 mai 2026, 11:50

Comentarii
Halucinant! Cum a fost acoperit după un accident un component al Generației de Aur: Am mers 3 ani fără carnet

Generația de Aur a României, la Cupa Mondială din 1994 / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Florin Prunea, portarul Generației de Aur a României, a făcut recent o serie de mărturii halucinante în cadrul unui interviu. Fostul goalkeeper a dezvăluit cum a condus timp de trei ani fără carnet și mai mult decât atât, cum a provocat un accident în acea perioadă, fiind acoperit de colegii de atunci de la Universitatea Craiova, club pentru care evolua.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florin Prunea a devenit în ultimii ani un personaj cunoscut pentru poveștile sale din perioada în care era jucător, unele amuzante, altele extrem de îngrijorătoare. În cea de-a doua categorie se încadrează o amintire retrăită recent de componentul Generației de Aur a României, care a ajuns în sferturile Cupei Mondiale din 1994.

Accidentul făcut de Prunea și cum a fost acoperit de colegii săi de la Craiova

Într-un interviu acordat pentru Digi Sport, Prunea a mărturisit că a condus timp de trei ani fără carnet în perioada anilor ’90: “N-am avut mașină, pentru că n-am avut carnet. Dar după Revoluție, mi-am luat Oltcit, la Craiova în ’90. Am avut 1-DJ-653. Număr de șmecher. Furia șoselelor (n.r. râde).

Am mers trei ani fără carnet cu furia șoselelor. Câte accidente am făcut…“, a spus cel care în prezent este observator UEFA.

Prunea a mers mai departe cu poveștile și a rememorat cum a făcut un accident în perioada în care evolua la Universitatea Craiova. Fostul portar nu știa regulile de circulație și s-a lovit de o altă mașină. Imediat după cele întâmplate, la fața locului au ajuns Sorin Cârțu, antrenorul oltenilor, dar și Gabriel Boldici, portar al “leilor” pe atunci.

Reclamă
Reclamă

Colegul de vestiar al lui Prunea s-a urcat la volan pentru a-l “acoperi” pe componentul Generației de Aur, iar femeia aflată în cealaltă mașină a observat acest lucru:

Și când a intrat în mine o doamnă cu mașina, m-a aruncat direct în scuarul din mijlocul șoselei. Se dă jos din mașină și, când vine, băi, îmi dă o palmă! Bum!

Ăștia ai mei când au auzit ce s-a întâmplat, primii care au venit au fost Cârțu cu Boldici. «Băi, fugi repede în cantonament!». Și se pune Boldici la volan. Eu o văzusem că era îmbrăcată frumos, cu o rochie așa…

Un lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cinci răniţiUn lift în care se aflau şapte persoane a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cinci răniţi
Reclamă

Era nașă la nuntă, mă! Și vine bărbatu-său cu nuntașii. Iar ea tot țipa: «Nu a fost ăsta la volan, ăla negru a fost!». Eu eram deja în cantonament și mă uitam după geam, să văd dacă nu vin peste mine“, a povestit Prunea.

Cum a ajuns Prunea să își ia permisul

Fostul portar de la Dinamo sau Criaova a povestit și cum a ajuns până la urmă să își ia carnetul de conducere, după ce a avut probleme cu șeful Miliției din orașul din Bănie.

Păi, nu aveam carnet, nu ți-am zis? Hai să-ți zic cum a fost. Bine, acum s-a prescris. Era generalul Sandu, care a căzut cu elicopterul când veneau de la Revoluție cu casetele, era șeful Miliției la Craiova.

Și când vin dintr-o deplasare cu echipa, nu mai era mașina în spatele blocului. O întreb pe nevastă-mea: «Unde e mașina?». «Ți-a luat-o Miliția.

A venit comandantul și ți-a luat-o». Și am sunat imediat. «Domne, dacă mașina nu se întoarce în spatele blocului în 10 minute, eu plec din oraș, să fie clar! Nu mă mai interesează de Craiova».

Și mi-au adus mașina, frate… Dar mi-au zis: «Băi, vino, băi, te rog, și ia-ți carnet!». Ce să fac? Hai să mă pun să dau examen de carnet atunci“.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
Observator
A murit în curtea școlii. Un elev de clasa a VIII-a din Bacău s-a stins sub privirile colegilor
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
Fanatik.ro
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”