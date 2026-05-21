Halucinant! Cum a fost “acoperit” după un accident un component al Generației de Aur: “Am mers 3 ani fără carnet”

Florin Prunea, portarul Generației de Aur a României, a făcut recent o serie de mărturii halucinante în cadrul unui interviu. Fostul goalkeeper a dezvăluit cum a condus timp de trei ani fără carnet și mai mult decât atât, cum a provocat un accident în acea perioadă, fiind acoperit de colegii de atunci de la Universitatea Craiova, club pentru care evolua.

Florin Prunea a devenit în ultimii ani un personaj cunoscut pentru poveștile sale din perioada în care era jucător, unele amuzante, altele extrem de îngrijorătoare. În cea de-a doua categorie se încadrează o amintire retrăită recent de componentul Generației de Aur a României, care a ajuns în sferturile Cupei Mondiale din 1994.

Accidentul făcut de Prunea și cum a fost acoperit de colegii săi de la Craiova

Într-un interviu acordat pentru Digi Sport, Prunea a mărturisit că a condus timp de trei ani fără carnet în perioada anilor ’90: “N-am avut mașină, pentru că n-am avut carnet. Dar după Revoluție, mi-am luat Oltcit, la Craiova în ’90. Am avut 1-DJ-653. Număr de șmecher. Furia șoselelor (n.r. râde).

Am mers trei ani fără carnet cu furia șoselelor. Câte accidente am făcut…“, a spus cel care în prezent este observator UEFA.

Prunea a mers mai departe cu poveștile și a rememorat cum a făcut un accident în perioada în care evolua la Universitatea Craiova. Fostul portar nu știa regulile de circulație și s-a lovit de o altă mașină. Imediat după cele întâmplate, la fața locului au ajuns Sorin Cârțu, antrenorul oltenilor, dar și Gabriel Boldici, portar al “leilor” pe atunci.