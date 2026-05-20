Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment

Bogdan Stănescu Publicat: 20 mai 2026, 19:34

Marius Baciu, la prima lui conferinţă ca antrenor al FCSB-ului / Sport Pictures

Noul antrenor al FCSB-ului, Marius Baciu (51 de ani), a fost implicat în trecut în afaceri care nu au avut succes. În 2003, în perioada în care era jucător în Franţa, la Lille, Marius Baciu a deschis o firmă alături de alţi doi români, unul dintre ei stabilit în Germania. Cei trei acţionari aveau fiecare o cotă de 33,3% din firmă. Firma Amira Moşna SRL, deschisă în Sibiu, se ocupa de administrarea unei ferme de vaci din localitatea sibiană Moşna.

Afacerea a intrat în insolvenţă în 2015, din pricina datoriilor, iar un an mai târziu a dat faliment. (IMAGINI CU MARIUS BACIU ÎN GALERIA FOTO)

Marius Baciu a încercat câteva afaceri, dar fără succes

Avem 100 de vaci. Mai aducem încă vreo 25 de vaci (n.r.: din Franța, acolo unde evolua atunci Baciu). Apoi vrem să ne diversificăm domeniul. O să facem o minifăbricuță de brânzeturi și produse lactate. Apoi, în câțiva ani, vrem să facem ceva agroturistic. Acum nu ne interesează profitul”, declara Marius Baciu pentru Libertatea, în 2004, în al doilea an de existenţă al firmei.

Baciu a fost implicat şi într-o altă firmă, Arena Fotbal SRL, al cărei obiect de activitate era administrarea unei baze sportive. Firma nu a avut niciodată o cifră de afaceri mai mare de 120.000 de lei, iar în 2011 şi 2012, ultimii ani pentru care există date contabile ale firmei, aceasta era pe pierdere.

Marius Baciu, supărat pe Mirel Rădoi

Marius Baciu a susţinut miercuri, 20 mai, prima lui conferinţă ca antrenor al FCSB-ului. Baciu a spus că are nevoie de ajutor pentru meciul cu Botoşani, din semifinala barajului. El nu a exclus varianta de a-i cere ajutor lui Mirel Rădoi, care s-a despărţit recent de FCSB pentru a o prelua pe Gaziantep. Baciu a mărturisit că e supărat pe Rădoi fiindcă nu i-a răspuns la mesaj atunci când el l-a felicitat pentru revenirea pe banca roş-albaştrilor.

Am nevoie de toţi la meciul ăsta, şi de el, poate (n.r: Mirel Rădoi). Dacă o să consider lucrul ăsta (n.r: că are nevoie de ajutorul lui), o să-l apelez. Dar nu mi-a răspuns la mesaj şi sunt supărat pe el (n.r: pe Mirel Rădoi). Eu l-am felicitat când a venit la FCSB şi a preluat postul ăsta, eram foarte bucuros pentru el, i-am zis «Felicitări!» şi nu mi-a răspuns. Eu am încercat să răspund la toate mesajele. De asta sunt supărat pe el, să-i transmiteţi”, a spus Marius Baciu la prima lui conferinţă de presă ca antrenor al FCSB-ului.

