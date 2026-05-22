Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv, joi, la 8 ani și 8 luni de închisoare, iar reacţia văduvei lui Dani Vicol, bărbatul ucis în accident, nu a întârziat să apară.
Curtea de Apel Bucureşti a respins ca nefondată decizia luată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de a rejudeca dosarul fiului lui Gino Iorgulescu. Astfel, magistraţii au păstrat decizia luată în 2024.
Prima reacţie a văduvei lui Dani Vicol după ce Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la închisoare
“Vorbeam cu socrul meu acum despre asta. Dumnezeu este sus și le vede pe toate. Mai devreme sau mai târziu fiecare primește ce merită. Mă afectează negativ să vorbesc despre asta, trebuie să mă concentrez pe munca mea”, a spus Melek Minca, citată de cancan.ro.
Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui LPF Gino Iorgulescu, a provocat în 8 septembrie 2019 un accident rutier, pe şoseaua Chitilei, din Bucureşti, soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani, pe numele său Dani Vicol.
În urma accidentului, Mario Iorgulescu a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti, Secţia ATI, iar ulterior a fost externat pentru a fi transportat la o clinică de terapie intensivă din Italia, unde a rămas internat până în 7 octombrie, când a fost externat şi preluat de un institut de reabilitare psihiatrică din Italia. Ulterior, în 31 octombrie, el a fost internat la o altă clinică din Italia.
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus, în august 2020, trimiterea în judecată a lui Mario Iorgulescu pentru omor şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe.
Melek Mincă, avere de un milion de euro
Melek Minca, care a ajuns virală pe TikTok cu restaurantul pe care îl deţine, a primit despăgubiri de 300.000 de euro. Suma nu a venit din partea familiei lui Mario Iorgulescu, ci din partea asiguratorilor, în urma decesului soţului ei, Dani Vicol. Aceasta spunea în trecut că a ajuns să aibă o avere de peste un milion de euro.
“Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de socrul meu. De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat.
Ce am făcut eu cu banii ăștia? Am deschis o afacere, am cumpărat case, am cumpărat terenuri, am mai deschis încă o afacere. Și ce crezi? Toate chestiile astea, din banii ăia, că sunt 300.000 de euro. Din 300.000 de euro, pe foaie, dacă mă puneți să vă calculez, eu am depășit milionul de euro.
M-am gândit la copiii mei, am trudit, m-am gândit la mine să fac ceva benefic, să nu-mi bat joc de nimeni. Dacă voi ați fi în locul meu, ce ați face? Vreau să văd și o părere. Puneți-vă 3 secunde în locul meu, să vedem voi ce ați face în situația asta. Țineți cont că din 350.000 de euro eu am depășit un milion de euro. Am depășit de mult. Dacă ai idee, vă dau așa, spuneți-mi și voi, voi nu i-ați fi luat? Refuzați?”, a comentat recent Melek pe TikTok.
