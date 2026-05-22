Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv, joi, la 8 ani și 8 luni de închisoare, iar reacţia văduvei lui Dani Vicol, bărbatul ucis în accident, nu a întârziat să apară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Curtea de Apel Bucureşti a respins ca nefondată decizia luată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de a rejudeca dosarul fiului lui Gino Iorgulescu. Astfel, magistraţii au păstrat decizia luată în 2024.

Prima reacţie a văduvei lui Dani Vicol după ce Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la închisoare

“Vorbeam cu socrul meu acum despre asta. Dumnezeu este sus și le vede pe toate. Mai devreme sau mai târziu fiecare primește ce merită. Mă afectează negativ să vorbesc despre asta, trebuie să mă concentrez pe munca mea”, a spus Melek Minca, citată de cancan.ro.

Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui LPF Gino Iorgulescu, a provocat în 8 septembrie 2019 un accident rutier, pe şoseaua Chitilei, din Bucureşti, soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani, pe numele său Dani Vicol.

În urma accidentului, Mario Iorgulescu a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti, Secţia ATI, iar ulterior a fost externat pentru a fi transportat la o clinică de terapie intensivă din Italia, unde a rămas internat până în 7 octombrie, când a fost externat şi preluat de un institut de reabilitare psihiatrică din Italia. Ulterior, în 31 octombrie, el a fost internat la o altă clinică din Italia.