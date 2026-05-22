ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manchester United anunţă vineri că Michael Carrick rămâne în funcţia de antrenor principal, noul contract fiind valabil până în 2028, o recunoaştere a contribuţiei fostului mijlocaş la redresarea situaţiei echipei în mai puţin de jumătate de sezon.

Englezul în vârstă de 44 de ani a condus United la 11 victorii în 16 meciuri, inclusiv victorii împotriva rivalelor Arsenal, Manchester City, Liverpool şi Chelsea, urcând pe locul al treilea în Premier League şi asigurându-şi un loc în Liga Campionilor din sezonul viitor.

Michael Carrick a semnat noul contract cu Manchester United

“Din momentul în care am ajuns aici, acum 20 de ani, am simţit magia lui Manchester United. Faptul că port responsabilitatea de a conduce acest club de fotbal special mă umple de o mândrie imensă”, a declarat Carrick într-un comunicat.

„De-a lungul lunilor trecute, acest grup de jucători a demonstrat că poate atinge standardele de rezistenţă, coeziune şi determinare pe care le solicităm aici. Acum este momentul să mergem din nou înainte împreună, cu ambiţie şi un scop clar.”