Anunţul momentului! Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City. OFICIAL

Pep Guardiola pleacă de la Manchester City în această vară, la capătul unui deceniu în care le-a adus cetăţenilor 20 de trofee, printre care 6 titluri în Premier League şi o UEFA Champions League.
Catalanul a oferit primele declaraţii, înainte de despărţirea de City, în istoria căruia a intrat ca fiind evident cel mai titrat manager. El va deveni ambasador Global al City Football Group. Guardiola le va oferi cluburilor implicate sfaturi tehnice.
Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City
Manchester City, Melbourne, Ctiy, New York City, Montevideo City Torque, Troyes, Lommel, Girona, Shenzhen Peng City, Yokohama F. Marinos, Palermo, Bahia sunt cluburile ce fac parte din City Football Group.
“Nu mă întrebaţi de ce plec. Nimic nu e etern. Dacă ar fi fost aşa, rămâneam aici. Etern va fi sentimentul, eterne vor fi amintirile şi dragostea mea pentru fani şi pentru Manchester City.
Este un oraş construit cu multă muncă, din temelii. Am muncit, am suferit, am luptat şi am făcut lucrurile aşa cum am vrut noi. Jucătorii nu vor uita tot ce am făcut şi tot ce am făcut a fost pentru voi. Şi voi aţi fost excepţionali.
Când timpul meu la City se apropie de sfârşit, fiţi fericiţi. Oasis s-a întors. Doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc că aţi avut încredere în mine, că m-aţi împins, că m-aţi iubit”, a spus Guardiola, citat de site-ul oficial al clubului.
- Cum a aflat Mikel Arteta că Arsenal a cucerit titlul în Anglia! Dezvăluirea făcută de tehnicianul „tunarilor”
- Bernardo Silva şi-a anunţat oficial despărţirea de Manchester City
- Cum trimite Premier League 6 echipe în Champions League după victoria lui Aston Villa din Europa League
- Cei 5 jucători netransferabili de la Chelsea în viziunea lui Xabi Alonso
- Drăgușin și Tottenham “tremură” până în ultima etapă pentru evitarea retrogradării. Când se joacă meciul decisiv