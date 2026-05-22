Anunţul momentului! Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City. OFICIAL

Pep Guardiola pleacă de la Manchester City în această vară, la capătul unui deceniu în care le-a adus cetăţenilor 20 de trofee, printre care 6 titluri în Premier League şi o UEFA Champions League.

Catalanul a oferit primele declaraţii, înainte de despărţirea de City, în istoria căruia a intrat ca fiind evident cel mai titrat manager. El va deveni ambasador Global al City Football Group. Guardiola le va oferi cluburilor implicate sfaturi tehnice.

Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City

Manchester City, Melbourne, Ctiy, New York City, Montevideo City Torque, Troyes, Lommel, Girona, Shenzhen Peng City, Yokohama F. Marinos, Palermo, Bahia sunt cluburile ce fac parte din City Football Group.

“Nu mă întrebaţi de ce plec. Nimic nu e etern. Dacă ar fi fost aşa, rămâneam aici. Etern va fi sentimentul, eterne vor fi amintirile şi dragostea mea pentru fani şi pentru Manchester City.