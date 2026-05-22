Răzvan Lucescu a luat decizia! Anunţul turcilor, după oferta primită de la Beşiktaş

Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, a fost dorit în campionatul Turciei, la Beşiktaş. În urmă cu mai bine de 20 de ani, Mircea Lucescu, tatăl antrenorului formaţiei din Grecia, scria istorie cu Beşiktaş, reuşind să câştige titlul în Turcia.

Dorinţa celor de la Beşiktaş de a-l aduce pe Răzvan Lucescu a fost mare, preşedintele Serdal Adali discutând personal cu antrenorul român în încercarea de a-l convinge să plece de la PAOK Salonic.

Răzvan Lucescu nu va merge la Beşiktaş

Se pare că aceste discuţii nu au avut deloc efect. Potrivit jurnalistului Kartal Yigit din Turcia, Răzvan Lucescu nu va veni la Beşiktaş.

În anul 2003, după ce a plecat cu scandal de la Galatasaray, campion fiind cu formaţia turcă, Mircea Lucescu a acceptat propunerea de la Beşiktaş, rivala din Istanbul. “Il Luce” a câştigat titlul din nou şi astfel şi-a cimentat locul în fotbalul din Turcia pentru totdeauna.