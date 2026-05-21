Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani şi 8 luni de închisoare

Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv, joi, la 8 ani și 8 luni de închisoare. Curtea de Apel Bucureşti a respins ca nefondată decizia luată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de a rejudeca dosarul fiului lui Gino Iorgulescu. Astfel, magistraţii au păstrat decizia luată în 2024.

CAB „constată că prin decizia penală nr. 161/RC din data de 04.03.2026 a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a dispus rejudecarea apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario numai în ceea ce privește individualizarea pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen. În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen., respinge ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și inculpatul Iorgulescu Gino Mario împotriva sentinţei penale nr. 132/10.02.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. (1) şi (2) C.pen.”

Decizia „menține toate dispozițiile deciziei penale 1665/A din data de 18.12.2024, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 20691/3/2020 și pe cale de consecință și pedeapsa stabilită în sarcina inculpatului și anume 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă și pedeapsa complementară aplicată de prima instanță de interzicere a drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, pe o perioada de 5 (cinci) ani, precum și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat și dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice”.

CAB „menține contopirea pedepsei de 7 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de ucidere din culpă cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal aplicată prin sentința penală nr. 944/20.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București în dosarul nr. 33036/301/2016, definitivă prin decizia penală nr. 504/09.04.2021 a Curții de Apel București – Secția I penală, și aplicarea inculpatului a pedepsei cea mai grea de 7 ani închisoare, la care va adăuga un spor de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse), inculpatul Iorgulescu Gino Mario urmând să execute în final pedeapsa principală rezultantă de 8 ani și 8 luni închisoare”.

Mario Iorgulescu este în Italia

Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui LPF Gino Iorgulescu, a provocat în 8 septembrie 2019 un accident rutier, pe şoseaua Chitilei, din Bucureşti, soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani.