Ferrari șarjează la Barcelona

Pista din Montmelo, unde duminică se va disputa Marele Premiu al Barcelonei, e dintre cele mai cunoscute din calendar. Aici se fac multe teste – ultimele, acum nici șase luni – și e o prezență nelipsită din 1991.

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Viteză, căldură și poate vânt

Majoritatea virajelor sunt de viteză medie și mare. Stresul pe care pneurile îl suferă este major, mai ales cauzat de eforturile laterale și de asfaltul abraziv. Anvelopele din partea stângă și cele de pe puntea din față sunt mai expuse uzurii, deoarece nouă dintre cele 14 viraje sunt către dreapta. Cele mai dure cu pneurile sunt cel cu numărul 3, o „pipă” care că nu se mai termină, și cel de pe urmă, care până în 2023 se continua printr-o șicană. Aceasta a fost însă înlăturată, pentru o trecere cât mai fluidă spre linia dreaptă.

Vântul puternic este un alt factor care poate influența acest Mare Premiu și duminică se anunță drept o zi în care rafalele pot ajunge la 30 kilometri pe oră. Unele șanse de ploaie sunt poate vineri, în rest nu.

Se doresc mai multe opriri la boxe

Pentru a lărgi cât mai mult gama posibilităților strategice, FIA și Pirelli au ales o gamă mai „moale” ca anul trecut, cu anvelope C2 (Hard), C3 (Medium) și C4 (Soft). Se pierd aproximativ 22 de secunde la o oprire la boxe. „Înmuierea” gamei de gume și faptul că se anunță 33-34 de grade Celsius în aer la ora cursei fac ca scenariul cu două opriri să fie cel mai probabil.

Este un traseu care oferă curse imprevizibile. Între 2007 și 2016 au fost 10 învingători diferiți.