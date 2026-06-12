Home | Formula 1 | Ferrari șarjează la Barcelona

Ferrari șarjează la Barcelona

Adrian Georgescu Publicat: 12 iunie 2026, 11:38

Comentarii
Ferrari șarjează la Barcelona

Lewis Hamilton şi Charles Leclerc/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pista din Montmelo, unde duminică se va disputa Marele Premiu al Barcelonei, e dintre cele mai cunoscute din calendar. Aici se fac multe teste – ultimele, acum nici șase luni – și e o prezență nelipsită din 1991.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Viteză, căldură și poate vânt

Majoritatea virajelor sunt de viteză medie și mare. Stresul pe care pneurile îl suferă este major, mai ales cauzat de eforturile laterale și de asfaltul abraziv. Anvelopele din partea stângă și cele de pe puntea din față sunt mai expuse uzurii, deoarece nouă dintre cele 14 viraje sunt către dreapta. Cele mai dure cu pneurile sunt cel cu numărul 3, o „pipă” care că nu se mai termină, și cel de pe urmă, care până în 2023 se continua printr-o șicană. Aceasta a fost însă înlăturată, pentru o trecere cât mai fluidă spre linia dreaptă.

Vântul puternic este un alt factor care poate influența acest Mare Premiu și duminică se anunță drept o zi în care rafalele pot ajunge la 30 kilometri pe oră. Unele șanse de ploaie sunt poate vineri, în rest nu.

Se doresc mai multe opriri la boxe

Pentru a lărgi cât mai mult gama posibilităților strategice, FIA și Pirelli au ales o gamă mai „moale” ca anul trecut, cu anvelope C2 (Hard), C3 (Medium) și C4 (Soft). Se pierd aproximativ 22 de secunde la o oprire la boxe. „Înmuierea” gamei de gume și faptul că se anunță 33-34 de grade Celsius în aer la ora cursei fac ca scenariul cu două opriri să fie cel mai probabil.

Este un traseu care oferă curse imprevizibile. Între 2007 și 2016 au fost 10 învingători diferiți.

Reclamă
Reclamă

Ferrari șarjează la Barcelona

Dintre upgrade-urile care sunt anunțate, cele mai multe și interesante sunt cele anunțate de Ferrari. Scuderia va aduce la Barcelona un monopost SF-26 modificat. Va fi introdusă o evoluție completă a aripii față. De asemenea, va exista o dezvoltare suplimentară a aripii FTM din zona sistemului de evacuare. Șasiul va avea și o nouă variantă a podelei. Cu toate acestea, nu se așteaptă modificări majore ale răcirii sau ale pontoanelor laterale în acest pachet, de la care se speră o creștere de viteză care să scadă timpii pe tur cu 0,2 secunde.

Dar despre Ferrari și chestiunea fierbinte a frânelor vom vorbi însă pe larg într-un articol următor.

Ţara din Europa în care oamenii îşi alimentează locuinţele cu electricitatea de la maşiniŢara din Europa în care oamenii îşi alimentează locuinţele cu electricitatea de la maşini
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei
Observator
Tânără de 22 de ani, concediată pentru că venea prea devreme la muncă. Instanţa a dat dreptate firmei
Super mașina pe care au primit-o jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială. ”Model ultimul răcnet”
Fanatik.ro
Super mașina pe care au primit-o jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială. ”Model ultimul răcnet”
12:23

Toată lumea la Antena! Deschiderea Mondialului, lider absolut de audiență în România
11:58

Fabulos! Ţara în care berea va fi mai ieftină cu 20% pe timpul Campionatului Mondial. Anunţul făcut chiar de preşedinte
11:55

Alexandru Musi a dat cărţile pe faţă despre viitorul lui la Dinamo, după oferta primită. “Câinii” s-au reunit pentru noul sezon
11:48

Ceremonia de Deschidere din Canada a Cupei Mondiale (20:30, AntenaPLAY). Spectacol la Toronto
11:45

Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din-Statele-Unite, Canada şi Mexic
11:44

Gigi Becali, anunţ despre plecarea lui Darius Olaru. Mihai Stoica, putere deplină la FCSB
Vezi toate știrile
1 Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova 2 Meciul de deschidere de la Mondial a scris istorie! De 20 de ani nu s-a mai întâmplat asta 3 VIDEOMexic – Africa de Sud 2-0! Gazdele Mondialului câștigă primul meci de la Mondial, în direct la Antena! 4 A plecat de la FCSB şi a semnat cu altă echipă din Liga 1: “Face pasul în primul eşalon” 5 Programul zilei a 2-a de la Cupa Mondială! Meciurile transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY 6 Motivul incredibil pentru care pauza de hidratare a fost prelungită cu 40 de secunde la Mexic – Africa de Sud
Citește și
Cele mai citite
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”