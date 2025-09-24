Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului - Antena Sport

Video Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului

Grand Prix ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Marea cursă, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, a fost câştigată de campionul mondial Max Verstappen. Acesta a plecat din pole-position şi a reuşit să obţină a doua victorie la rând, după cea din Italia. A fost a 4-a victorie în acest sezon pentru Verstappen. Pe locurile 2 şi 3 s-au clasat George Russell, respectiv Carlos Sainz. Liderul din clasamentul piloţilor, Oscar Piastri, a abandonat în turul 2 la Baku, după ce s-a izbit de parapet.