Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului - Antena Sport

Home | Formula 1 | Grand Prix | Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului
Video

Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului

Grand Prix ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Marea cursă, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, a fost câştigată de campionul mondial Max Verstappen. Acesta a plecat din pole-position şi a reuşit să obţină a doua victorie la rând, după cea din Italia. A fost a 4-a victorie în acest sezon pentru Verstappen. Pe locurile 2 şi 3 s-au clasat George Russell, respectiv Carlos Sainz. Liderul din clasamentul piloţilor, Oscar Piastri, a abandonat în turul 2 la Baku, după ce s-a izbit de parapet.

Ultimele video adaugate

Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului

Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului

Grand Prix, ediţia 27: Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au analizat Marele Premiu al Azerbaidjanului
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie
Jose Mourinho a "tunat" după ce Benfica a avut un gol anulat în meciul cu Rio Ave

Jose Mourinho a "tunat" după ce Benfica a avut un gol anulat în meciul cu Rio Ave

Jose Mourinho a "tunat" după ce Benfica a avut un gol anulat în meciul cu Rio Ave
Jurnal AntenaSport | Așa e la Craiova

Jurnal AntenaSport | Așa e la Craiova

Jurnal AntenaSport | Așa e la Craiova
Jurnal AntenaSport | Mai sus de locul 2

Jurnal AntenaSport | Mai sus de locul 2

Jurnal AntenaSport | Mai sus de locul 2
18:05
EXCLUSIVCe a spus unchiul lui Alex Mitriţă despre revenirea în ţară a nepotului său: “Gigi îl dorea mult de tot”
17:24
„Probabil acesta e planul”. Victor Pițurcă știe de ce Ianis Hagi a ales să se transfere la Alanyaspor
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 septembrie
16:59
EXCLUSIVUnchiul lui Alex Mitriţă ştie de ce s-a retras nepotul lui de la naţională: “Asta l-a făcut să ia decizia”
16:52
Cum a reacționat antrenorul lui Go Ahead Eagles când a aflat că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start a FCSB-ului
16:38
Hansi Flick, reacție de clasă după ce Lamine Yamal nu a câștigat Balonul de Aur: „Dembele l-a meritat”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 EXCLUSIVDaria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani 3 Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda 4 Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului 5 Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor 6 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1