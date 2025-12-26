Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri

Alex Masgras Publicat: 26 decembrie 2025, 16:08

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, a dezvăluit ce obiectiv are echipa sa în 2026, după o a doua jumătate de 2025 modestă a roș-albaștrilor. Chiar dacă a câștigat campionatul anul acesta, FCSB s-a chinuit în noul sezon, mai ales pe plan intern, cu mai multe rezultate dezamăgitoare.

Cu toate acestea, echipa lui Elias Charalambous a încheiat anul 2025 într-o notă pozitivă, cu victorii în Europa League și Liga 1, iar asta le dă încredere celor de la FCSB pentru anul viitor.

Cupa României, printre obiectivele FCSB-ului în 2026

În acest moment, FCSB se află pe locul 9 în campionat, la două puncte distanță de Oțelul Galați, echipa care ocupă în prezent ultimul loc care asigură prezența în play-off. În cazul în care vor ajunge acolo, punctele se vor înjumătăți, iar lupta pentru titlu și la cupele europene va deveni mai strânsă.

Cu gândul la cupele europene, cei de la FCSB vor lua în serios și Cupa României sezonul acesta, deoarece câștigătoarea acestui trofeu ajunge în preliminariile Europa League începând din acest an, nu în Conference League, așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane.

Aflat alături de fiica sa, Mihai Stoica a fost întrebat ce își dorește de Crăciun, iar răspunsul acestuia a fost: “Cupa sau măcar campionatul”.

FCSB va merge în Turcia pentru pregătirea de iarnă, acolo unde vor disputa și un meci amical, împotriva celor de la Besiktas. În prima etapă din 2026, FCSB va juca la Mioveni, contra celor de la FC Argeș. Campioana en-titre va avea un program încărcat la începutul anului, urmând să dispute partide și cu Dinamo Zagreb, CFR Cluj și Fenerbahce.

