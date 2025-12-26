Ousmane Dembele a câştigat trofeul "Campionul campionilor" Franţei - Antena Sport

Cotidianul francez L’Equipe şi-a desemnat câştigătorii trofeului “Campionul campionilor” Franţei pentru anul 2025, care recompensează performanţele de excepţie din sportul francez, iar învingătorul a fost atacantul echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, care a pus capăt dominaţiei de doi ani a înotătorului Leon Marchand.

Ciclista Pauline Ferrand-Prevet, câştigătoare a Turului Franţei, a fost desemnată la categoria feminină la vârsta de 33 de ani, la cinci ani după a treia sa desemnare pentru un premiu care a început să fie acordat special femeilor în 2012, înainte existând un singur câştigător.

Ousmane Dembele a câştigat trofeul “Campionul campionilor” Franţei

Dembele, câştigătorul “Balonului de Aur”, elementul cheie pentru primul titlu al Ligii Campionilor cucerit de echipa sa, a câştigat votul organizat în rândul personalului ziarului, fiind preferat lui Marchand (deţinător a două noi titluri mondiale), care, după ce a fost ales în ultimele două ediţii, s-a situat pe doi, în faţa navigatorului Charlie Dalin, câştigătorul Vendee Globe.

Fostul jucător al Barcelonei devine primul fotbalist ales drept “Campion al campionilor” de la Kylian Mbappe în 2022 şi al şaselea care câştigă premiul de la crearea acestuia în 1946.

Raymond Kopa a câştigat în 1955 şi 1958, Michel Platini în 1977 şi 1984, Alain Giresse în 1982 şi Zinedine Zidane în 1998.