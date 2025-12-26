Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ousmane Dembele a câştigat trofeul "Campionul campionilor" Franţei - Antena Sport

Home | Fotbal | Ligue 1 | Ousmane Dembele a câştigat trofeul “Campionul campionilor” Franţei

Ousmane Dembele a câştigat trofeul “Campionul campionilor” Franţei

Dan Roșu Publicat: 26 decembrie 2025, 15:47

Comentarii
Ousmane Dembele a câştigat trofeul Campionul campionilor Franţei

Ousmane Dembele, în tricoul lui PSG - Profimedia Images

Cotidianul francez L’Equipe şi-a desemnat câştigătorii trofeului “Campionul campionilor” Franţei pentru anul 2025, care recompensează performanţele de excepţie din sportul francez, iar învingătorul a fost atacantul echipei Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, care a pus capăt dominaţiei de doi ani a înotătorului Leon Marchand.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciclista Pauline Ferrand-Prevet, câştigătoare a Turului Franţei, a fost desemnată la categoria feminină la vârsta de 33 de ani, la cinci ani după a treia sa desemnare pentru un premiu care a început să fie acordat special femeilor în 2012, înainte existând un singur câştigător.

Ousmane Dembele a câştigat trofeul “Campionul campionilor” Franţei

Dembele, câştigătorul “Balonului de Aur”, elementul cheie pentru primul titlu al Ligii Campionilor cucerit de echipa sa, a câştigat votul organizat în rândul personalului ziarului, fiind preferat lui Marchand (deţinător a două noi titluri mondiale), care, după ce a fost ales în ultimele două ediţii, s-a situat pe doi, în faţa navigatorului Charlie Dalin, câştigătorul Vendee Globe.

Fostul jucător al Barcelonei devine primul fotbalist ales drept “Campion al campionilor” de la Kylian Mbappe în 2022 şi al şaselea care câştigă premiul de la crearea acestuia în 1946.

Raymond Kopa a câştigat în 1955 şi 1958, Michel Platini în 1977 şi 1984, Alain Giresse în 1982 şi Zinedine Zidane în 1998.

Reclamă
Reclamă

Cele 35 de goluri marcate în toate competiţiile au ajutat PSG-ul antrenat de Luis Enrique, care l-a poziţionat ca atacant central după ani de zile pe postul de extremă, să câştige cinci titluri în sezonul trecut şi să facă uitată plecarea lui Mbappe la Real Madrid.

Ferrand-Prevot a fost recompensată pentru a patra oară în carieră, graţie revenirii sale la ciclismul de şosea care i-a adus o victorie neaşteptată în Turul Franţei, o performanţă pe care a realizat-o la 33 de ani şi după mai mulţi ani dedicaţi altor discipline, precum cross-country.

Cu un titlul olimpic la Paris, la cross-country, Ferrand-Prevot mai are în palmares titluri de campioană mondială pe şosea în 2014, la ciclocros în 2015, la cross-country în 2015, 2019, 2020, 2022 şi 2023, la mountain-bike în 2014, 2015 şi 2016, având unul dintre cele mai impresionante palmaresuri din lume.

Ce se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarieCe se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarie
Reclamă

Ea a devansat-o pe lista L’Equipe pe jucătoarea de tenis Loic Boisson, marea senzaţie la Roland Garros.

La categoria para-sport, titlul a revenit paraciclistului Alexandre Leaute, laureat al primelor două ediţii, în timp ce la feminin a fost desemnată Aurelie Aubert.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
Observator
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră
Fanatik.ro
Bănel Nicoliță, poveste memorabilă din perioada Steaua: „Am venit în cantonament cu 300.000 de euro în geantă”. Colegul care a refuzat să mai intre în cameră
16:48
Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L’Equipe: “Unii nu au asta în gene”
16:25
EXCLUSIVCe s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB: “S-a pripit când a făcut alegerea”
16:08
Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri
15:25
24 de persoane reţinute în scandalul uriaş din Turcia
15:15
Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului
15:09
EXCLUSIVIuliu Mureşan, după ce Louis Munteanu s-a îmbrăcat în tricoul FCSB: “Sigur nu va ajunge acolo. S-a încheiat”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 3 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 4 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali 5 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer 6 Pe ce loc s-a clasat Istvan Kovacs în topul celor mai buni arbitri din lume în 2025: „Cel mai bun sezon din carieră”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1