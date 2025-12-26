Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: "Sunt îngrijorată" - Antena Sport

Home | Tenis | ATP | Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: “Sunt îngrijorată”

Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: “Sunt îngrijorată”

Alex Masgras Publicat: 26 decembrie 2025, 17:42

Comentarii
Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: Sunt îngrijorată

Juan Carlos Ferrero și Carlos Alcaraz / Profimedia

Carlos Alcaraz a luat prin surprindere lumea tenisului la finalul anului 2025, atunci când a anunțat că se va despărți de Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a lucrat în ultimii 7 ani și alături de care a devenit numărul 1 mondial și a cucerit 6 turnee de Grand Slam.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lumea tenisului este împărțită, existând multe păreri despre motivul real pentru care Alcaraz și Ferrero au decis să nu mai continue colaborarea, începând de anul viitor. Marion Bartolli, campioană la Wimbledon în 2013, se teme de ce e mai rău, după această decizie luată de numărul 1 mondial.

Marion Bartolli se teme pentru Carlos Alcaraz, după despărțirea de Juan Carlos Ferrero

Ajuns la 22 de ani, Alcaraz a înregistrat performanțe uluitoare. Cu toate acestea, Bartoli se teme ca spaniolul să nu ajungă în situația lui Bjorn Borg, cel care s-a retras la 26 de ani, după ce a cucerit 11 titluri de Grand Slam.

Presiunea extraordinară de pe umerii săi și lipsa organizării în activitățile sale de zi cu zi pe terenul de tenis pot avea un impact nedorit asupra lui Alcaraz, după o astfel de decizie, iar Bartoli se teme ca spaniolul să nu ajungă precum Borg.

“Sunt îngrijorată, pentru că el are calități extraordinare. El are nevoie să fie organizat, deoarece poate ajunge ca Borg, să se retragă la 25 de ani. Iar aici este vorba despre un geniu și nu vrem asta. Vrem ca el să continue pentru o perioadă lungă de timp”, a declarat Marion Bartoli, citată de marca.com.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Bartoli spune că Alcaraz trebuie să aibă răbdare în perioada următoare, pentru că va intra pe un tărâm nou, delicat, fiind nevoie să își reconstruiască echipa de la zero, după ce toată cariera sa a fost ghidat de Ferrero:

“Ce se va întâmpla în următoarele șase luni va fi un proces de cunoaștere, în care vor exista și erori. Vor circula multe nume. Bineînțeles, când vine vorba de a antrena un geniu precum Alcaraz, el nu va avea parte de prea multe refuzuri”, a mai spus Bartoli.

Ce se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarieCe se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
Observator
Cod galben şi portocaliu de ninsori, polei și viscol până luni. Prognoza specială pentru Capitală
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun stadion”
Fanatik.ro
Drama unui copil de 2 ani care a asistat la moartea lui Cătălin Hîldan! „Nu a mai fost de atunci pe vreun stadion”
17:29
David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025
16:48
Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L’Equipe: “Unii nu au asta în gene”
16:25
EXCLUSIVCe s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB: “S-a pripit când a făcut alegerea”
16:08
Mihai Stoica a anunțat ce obiectiv are FCSB în 2026! A răspuns fără să stea pe gânduri
15:47
Ousmane Dembele a câştigat trofeul “Campionul campionilor” Franţei
15:25
24 de persoane reţinute în scandalul uriaş din Turcia
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova 2 Gigi Becali, veste de ultim moment despre transferul lui Louis Munteanu, după imaginile cu atacantul în tricoul FCSB-ului 3 Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu 4 “Cadou” de 1,5 milioane de euro chiar în ziua de Crăciun! Anunțul făcut de CFR Cluj 5 FotoDaniel Bîrligea, vacanță spectaculoasă alături de iubita Antonia, după ce a fost „iertat” de Gigi Becali 6 „Lipsit de creier”. Neluțu Varga a răbufnit după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în tricoul FCSB-ului. Anunț despre transfer
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1