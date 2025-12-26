Despărțirea de Ferrero, primul pas spre retragere? Avertisment pentru Carlos Alcaraz: "Sunt îngrijorată" - Antena Sport

Carlos Alcaraz a luat prin surprindere lumea tenisului la finalul anului 2025, atunci când a anunțat că se va despărți de Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a lucrat în ultimii 7 ani și alături de care a devenit numărul 1 mondial și a cucerit 6 turnee de Grand Slam.

Lumea tenisului este împărțită, existând multe păreri despre motivul real pentru care Alcaraz și Ferrero au decis să nu mai continue colaborarea, începând de anul viitor. Marion Bartolli, campioană la Wimbledon în 2013, se teme de ce e mai rău, după această decizie luată de numărul 1 mondial.

Marion Bartolli se teme pentru Carlos Alcaraz, după despărțirea de Juan Carlos Ferrero

Ajuns la 22 de ani, Alcaraz a înregistrat performanțe uluitoare. Cu toate acestea, Bartoli se teme ca spaniolul să nu ajungă în situația lui Bjorn Borg, cel care s-a retras la 26 de ani, după ce a cucerit 11 titluri de Grand Slam.

Presiunea extraordinară de pe umerii săi și lipsa organizării în activitățile sale de zi cu zi pe terenul de tenis pot avea un impact nedorit asupra lui Alcaraz, după o astfel de decizie, iar Bartoli se teme ca spaniolul să nu ajungă precum Borg.

“Sunt îngrijorată, pentru că el are calități extraordinare. El are nevoie să fie organizat, deoarece poate ajunge ca Borg, să se retragă la 25 de ani. Iar aici este vorba despre un geniu și nu vrem asta. Vrem ca el să continue pentru o perioadă lungă de timp”, a declarat Marion Bartoli, citată de marca.com.