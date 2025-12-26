David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025 - Antena Sport

Închide meniul
David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025

Dan Roșu Publicat: 26 decembrie 2025, 17:29

David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025

David Popovici, la finalul unei probe - Profimedia Images

David Popovici a avut parte de un an extraordinar, încununat cu cele două medalii de aur câştigate la Campionatele Mondiale, la probele de 100 şi 200 de metri liber.

Jurnaliştii americani de la swimmingworldmagazine.com au inclus cursa prin care David a cucerit aurul la 100 de metri cu un timp senzaţional de 46,51 secunde în topul celor mai bune trei momente ale sezonului.

Leon Marchand şi cursa lui de la 200 de metri mixt din semifinalele de la Mondiale şi recordul lui Lukas Martens la 400 de metri liber de la Swim Open Stokholm l-au devansat pe David Popovici.

David Popovici, în topul celor mai tari momente din înotul mondial în 2025

“La începutul lui 2025, Popovici nu mai era reperul absolut la 100 liber. Acest titlu îi aparținea chinezului Pan Zhanle, după incredibilul său 46,40 din finala olimpică, care a spulberat recordul mondial.

Totuși, Pan nu a fost la cea mai bună formă în 2025, ratând calificarea în finala mondială la 100 liber. Chiar și așa, Popovici a trebuit să se lupte cu Alexy, după ce americanul a înotat 46,81 în semifinale, devenind al treilea performer din istorie.

În finală, Popovici era al patrulea la borna de 50 m, cu 22,49, în timp ce sportivul neutru Egor Kornev, brazilianul Gui Caribe și Alexy afișau mai multă viteză. Din nou, abilitățile sale extraordinare pe final au ieșit la iveală.

Cu un ultim 50 m în 24,02, românul a trecut în forță prin pluton și a atins peretele în 46,51. Timpul a fost al doilea cel mai rapid din istorie, la doar 0,11 de recordul mondial al lui Pan. Remarcabil este faptul că Popovici a înotat cu o secundă mai repede decât în drumul său spre bronzul olimpic cu un an înainte”, au notat cei de la swimmingworldmagazine.com.

Ce se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarieCe se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarie
