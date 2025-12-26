Ce s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB: "S-a pripit când a făcut alegerea" - Antena Sport

Închide meniul
Ce s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB: “S-a pripit când a făcut alegerea”

Dan Roșu Publicat: 26 decembrie 2025, 16:25

Denis Alibec, după marcarea unui gol - Sport Pictures

Marius Niculae e sigur că Denis Alibec (34 de ani) s-a pripit atunci când a ales să revină la FCSB, la începutul acestui sezon, după despărţirea de Farul Constanţa.

Denis Alibec, jucătorul cotat la 500.000 de euro, a bifat doar 13 meciuri pentru FCSB, în toate competițiile, în acest sezon. Atacantul a marcat un gol în partida cu Gloria Bistrița, din grupele Cupei României.

Ce s-a întâmplat cu Denis Alibec la FCSB

“Alibec era stilul meu, stângaci, masiv, jucător de execuție, ăsta era favoritul meu. Din nefericire s-a pripit când a ales FCSB pentru că a mai fost o dată acolo și nu i-a mers bine.

Din nefericire pentru el, lucrul ăsta s-a întâmplat și în acest sezon. Ar trebui să schimbe puțin, așa.. pentru că el e un tip sufletist, chiar dacă nu pare, îl știu foarte bine.

Este un tip sufletist, pune foarte multe la suflet, ar trebui să se detașeze puțin de lucrurile astea”, a spus Marius Niculae, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Regreți că ai revenit la FCSB?” Răspunsul dat de Denis Alibec

Denis Alibec a transmis că nu regretă faptul că a revenit la FCSB. Atacantul a transmis că dacă nu ar fi fost măcinat de accidentări, nu s-ar fi aflat în această situație, în prezent.

„(N.r. Regreți că ai revenit la FCSB?) A fost decizia mea de a reveni la FCSB, nu o regret. Dacă jucam bine și nu mă accidentam, poate nu eram acum în situația asta”, a declarat Denis Alibec, conform digisport.ro.

