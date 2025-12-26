Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L'Equipe: "Unii nu au asta în gene" - Antena Sport

Roy Hodgson, fost antrenor al lui Liverpool și selecționer al Angliei, printre altele, s-a retras din activitate în 2024, la 76 de ani, ultima sa echipă fiind Crystal Palace.

Francezii de la L’Equipe au realizat un interviu cu fostul antrenor englez, care se bucură de viață la această vârstă, fiind mult mai liniștit acum față de perioada în care activa.

Ce a spus Roy Hodgson despre Mircea Lucescu în L’Equipe

În momentul în care a fost întrebat dacă mai poate rezista cineva la această vârstă în fotbalul profesionist de astăzi, Roy Hodgson a avut nevoie de un moment, dar și-a adus aminte de Mircea Lucescu, cel care la vârsta de 80 de ani este selecționerul naționalei României:

“Ei bine, este unul, cum îl cheamă?! Ah, da! Mircea Lucescu. Este selecționerul României la 80 de ani. Unii n-au retragerea în gene”, a declarat Roy Hodgson, pentru francezii de la L’Equipe.

Roy Hodgson a început să antreneze la vârsta de 28 de ani, tocmai în 1976. În cariera sa, el a antrenat echipe precum Malmo, Inter, Udinese, Fulham, Liverpool, West Brom sau Crystal Palace. De asemenea, el a fost selecționerul Elveției, Emiratelor Arabe Unite, Finlandei și Angliei.