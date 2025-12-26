Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L'Equipe: "Unii nu au asta în gene" - Antena Sport

Închide meniul
Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în L’Equipe: “Unii nu au asta în gene”

Alex Masgras Publicat: 26 decembrie 2025, 16:48

Roy Hodgson, impresionat de Mircea Lucescu! Reacția englezului în LEquipe: Unii nu au asta în gene

Roy Hodgson și Mircea Lucescu / Colaj Profimedia

Roy Hodgson, fost antrenor al lui Liverpool și selecționer al Angliei, printre altele, s-a retras din activitate în 2024, la 76 de ani, ultima sa echipă fiind Crystal Palace.

Francezii de la L’Equipe au realizat un interviu cu fostul antrenor englez, care se bucură de viață la această vârstă, fiind mult mai liniștit acum față de perioada în care activa.

Ce a spus Roy Hodgson despre Mircea Lucescu în L’Equipe

În momentul în care a fost întrebat dacă mai poate rezista cineva la această vârstă în fotbalul profesionist de astăzi, Roy Hodgson a avut nevoie de un moment, dar și-a adus aminte de Mircea Lucescu, cel care la vârsta de 80 de ani este selecționerul naționalei României:

“Ei bine, este unul, cum îl cheamă?! Ah, da! Mircea Lucescu. Este selecționerul României la 80 de ani. Unii n-au retragerea în gene”, a declarat Roy Hodgson, pentru francezii de la L’Equipe.

Roy Hodgson a început să antreneze la vârsta de 28 de ani, tocmai în 1976. În cariera sa, el a antrenat echipe precum Malmo, Inter, Udinese, Fulham, Liverpool, West Brom sau Crystal Palace. De asemenea, el a fost selecționerul Elveției, Emiratelor Arabe Unite, Finlandei și Angliei.

Mircea Lucescu, cel care a împlinit 80 de ani în vară, se pregătește acum pentru barajul de calificare la World Cup 2026, turneu care va fi exclusiv în Universul Antena. România trebuie să treacă mai întâi de Turcia, pe 26 martie. În cazul în care tricolorii se vor impune, atunci vor juca împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie, în meciul decisiv de calificare la turneul final care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

