Grand Prix, ediţia 32: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Braziliei - Antena Sport

Video Grand Prix, ediţia 32: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Braziliei

Grand Prix, ediţia 32: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu al Braziliei. Cursa ultimului Mare Premiu, cel al Mexicului, a fost câştigată de Lando Norris, care a devenit lider în clasamentul general al piloţilor. Norris are acum 357 de puncte în clasamentul piloţilor, cu numai unul mai mult decât colegul lui de la McLaren, Oscar Piastri. Pe locul 3 în clasamentul general e campionul mondial Max Verstappen, care are 321 de puncte.