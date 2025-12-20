Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei” - Antena Sport

Închide meniul
Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei"

Home | Fotbal | Liga 1 | Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei"

Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei”

Viviana Moraru Publicat: 20 decembrie 2025, 22:48

Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei”

Valentin Costache, bucurie după un gol marcat pentru UTA/ Sport Pictures

Valentin Costache (27 de ani) a oferit prima reacție după ce a marcat un gol în UTA – Dinamo 2-0. Arădenii s-au apropiat la un singur punct de play-off după ce i-au învins fără emoții pe „câini”. 

Valentin Costache și-a felicitat echipa pentru cele trei puncte obținute. Mijlocașul s-a declarat convins de faptul că UTA va fi într-o formă excelentă și în 2026 pentru a se bate la play-off. 

Valentin Costache, mesaj savuros după UTA – Dinamo 2-0 

Valentin Costache a recunoscut, la finalul meciului, că încă o susține pe Dinamo, echipă la care a crescut. Mijlocașul a declarat că îi pare rău de faptul că trupa lui Kopic a plecat învinsă de la Arad. 

Le-am zis băieților în vestiar că trebuie să dăm totul pentru a câștiga, sunt foarte buni. Sunt foarte bucuros că am încheiat anul cu bine. Sperăm să o ținem așa, trebuie, suntem obligați. Dar și Coman și Abdallah au fost ambii „omul meciului”. 

Am crescut la Dinamo, în spiritul lor, sper să nu se supere pe mine, îmi pare rău că le-am dat gol. Îmi pare rău că au pierdut azi cu noi, știu cum e spiritul acolo. Fac o muncă foarte bună și acum. Am fost și la Dinamo, și la CFR, și la Rapid, dar încă n-am uitat spiritul lui Dinamo și încă simt ceva pentru ei, e clar.  

Suntem într-o formă bună, moral bun, trebuie să o ținem tot așa, nu văd motive să nu rămânem la fel. Dacă muncim și facem asta în continuare, avem și noi șansele noastre”, a declarat Valentin Costache, după UTA – Dinamo 2-0, conform digisport.ro. 

UTA a acumulat 32 de puncte după victoria cu Dinamo, fiind la un singur punct de Oțelul, ultima echipă clasată pe loc de play-off. „Câinii”, de cealaltă parte, au rămas cu 38 de puncte, la egalitate cu Botoșani. 

