Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. "Ce-mi dați, bă, atâția bani?" - Antena Sport

Gigi Becali se bucură de o pensie generoasă din partea statului român, iar pe lângă aceşti bani, patronul de la FCSB încasează şi banii de parlamentar. Sumele strânse nu sunt mici. Să vedem ce bani strânge lunar omul de afaceri.

Patronul roș-albaștrilor primește pensie pentru mandatul de europarlamentar pe care l-a avut și, potrivit declarației de avere, în 2024 el încasa aproape 6.000 de lei în fiecare lună. Însă, de la 1 august, Gigi Becali a plătit şi el 10% pentru suma care depășește 3.000 de lei. Astfel, pensia omului de afaceri a scăzut cu aproape 300 de lei și a ajuns la 5.700 de lei lunar! Gigi Becali a fost europarlamentar în perioada 7 iunie 2009 – 8 ianuarie 2013.

Gigi Becali primeşte şi peste 10.000 de lei ca parlamentar al României

Potrivit ultimelor date oficiale, în decembrie 2025, un deputat din Parlamentul României încasează o indemnizație lunară brută de 18.720 de lei, ceea ce se traduce printr-un salariu net de aproximativ 11.000 de lei, adică aproximativ 2.200 euro! Becali a povestit recent că banii primţi ca parlamentar sunt prea mulţi, şi că a mers doar de câteva ori la Parlament. „Le-am zis: Ce-mi dați, bă, atâția bani? Bani mulți! Zeci de mii, nici nu știu. Zeci de mii de lei, mii de euro! Ce înseamnă asta? Ce să fac eu cu atâția bani? Nu vreau bani de la Parlament, așa că am angajat câțiva, ca să le dau banii lor. Prea mulți bani!”, a declarat omul de afaceri.

Gigi Becali a făcut facultatea de Drept

Gigi Becali susține că a urmat cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității Ecologice. Totodată, omul de afaceri spune că, până în anul 3, nu s-a prezentat la vreun examen. „La facultatea de Ecologie eu am ajuns în anul 3 fără să știe unde este. M-am înscris acolo, luam note și de 9. (n.r. Este ilegal să promovați fără să vă prezentați la un examen sau să se pună note în lipsă) Păi, da, eu recunosc, dar s-a prescris că e de 20 de ani, din 2004. (n.r. notele v-au fost puse din drag sau ați plătit?) Nici nu mai țin minte cum le-am luat. Poate el a făcut-o (n.r. Marcel Ciolacu), eu nu o recunosc în CV, pentru că eu nu am făcut-o, că era la mișto”, a declarat Gigi Becali, în Parlament.

Ce avere are Gigi Becali

Averea lui Gigi Becali este estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. Conform declarației de avere depuse în 2024, el deține peste 15 hectare de teren în Ilfov, 90 de hectare în intravilanul și extravilanul Piteștiului și 50 de hectare în Vâlcea. Printre proprietățile sale se numără o casă în Voluntari și una în Iași. În conturile bancare, latifundiarul are peste 560.000 de lei, iar împrumuturile acordate firmelor sale, inclusiv FCSB, depășesc 45 de milioane de euro.