FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul - Antena Sport

FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul

Radu Constantin Publicat: 20 decembrie 2025, 15:05

Costel Gâlcă a anunţat că își dorește mulți jucători pentru a se putea lupta cu Rapid la câştigarea campionatului.

„Îmi doresc jucători în primul rând, să vină jucători, să putem să luăm jucători, să putem să ne batem în continuare pentru ceea ce ne-am propus la începutul campionatului.

Eu mi-aș dori mai multe poziții întărite, pentru că așa cred că echipa are nevoie, și la mijloc mi-aș dori doi jucători, nu unul, și atacanți doi, poate și extremă, pe mai multe poziții. În afară de postul de fundaș central, unde cred că suntem acoperiți, aproape pe toate posturile mi-aș dori alt tip de jucători cu alte calități”, a declarat Costel Gâlcă. Unul dintre fotbaliştii care ar urma să vină la Rapid în pauza de iarnă ar fi Alexandru Șuteu (21 de ani), de la FC Voluntari, susține digisport.ro.

Șuteu este fundaș stânga, are 1,80 m, și a evoluat şi pentru naţionala României Under 20. El s-a aflat sub contract cu FCSB până în 2024. Înainte de a fi luat de Voluntari, unde a ajuns la începutul sezonului trecut, el a mai jucat la Unirea Constanța și Gloria Buzău. Peste tot a fost împrumutat de FCSB. FC Voluntari este dispusă să se despartă de Șuteu, dar nu în orice condiții. Suma cerută pentru Șuteu este undeva la 200.000 de euro.

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

