Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” - Antena Sport

Florin Prunea a tras concluziile după ce UTA a învins-o pe Dinamo cu 2-0, în etapa a 21-a din Liga 1. Fostul portar l-a criticat pe Mamoudou Karamoko, după prestația avută în meciul de la Arad.
Karamoko a fost trimis în teren de Zeljko Kopic la pauza partidei cu UTA. Atacantul i-a luat locul lui Charalampos Kyriakou.
Florin Prunea l-a criticat pe Mamadou Karamoko după UTA – Dinamo 2-0
Florin Prunea l-a taxat pe Mamoudou Karamoko și nu a înțeles ce a jucat acesta în duelul cu UTA. Fostul portar a declarat că arădenii lui Adrian Mihalcea au meritat pe deplin victoria din ultima etapă din 2025.
„UTA a câștigat în toate compartimentele la duelurile directe. UTA a făcut un meci extraordinar. Nu am înțeles nimic din așezarea jocului la Dinamo de la începutul partidei. Nu am înțeles nimic în repriza a doua… Jucătorii care au intrat…
Karamoko chiar nu știu ce joacă, vă spun sincer! Rezultatul este unul normal. UTA a fost echipa care și-a dorit să câștige mai mult, a avut evoluție mai bună. Roșca (n.r. – portarul lui Dinamo) a avut o evoluție bună, putea să fie și mai rău”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro, după UTA – Dinamo 2-0.
Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc la final de an. „Câinii” au rămas cu 38 de puncte, la egalitate cu Botoșani, dar cu un golaveraj inferior. De cealaltă parte, UTA a acumulat 32 de puncte, fiind la doar un punct de ultimul loc de play-off, ocupat de Oțelul.
