Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor

Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor

Radu Constantin Publicat: 20 decembrie 2025, 8:17

Comentarii
Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor

Universitatea Craiova a pierdut drmatic cu AEK Atena, după ce a avut meciul în mână la scorul de 2-0. Evoluţia bună a oltenilor l-a surprins plăcut şi pe patronul celor de la AEK, Mario Iliopoulos, care a pus ochii şi pe un fotbalist din tabăra Universităţii Craiova. Este vorba de Anzor Mekvabishvili.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Grecia anunţă că Mario Iliopoulos, patronul celor de la AEK Atena, a mers la jucătorul Universităţii Craiova pentru a avea o discuţie. Iliopoulos l-a felicitat pe Mekvabishvili pentru prestația avută. Cei doi au schimbat câteva cuvinte înainte ca Anzor să meargă la vestiare.

Rămâne de văzut dacă patronul celor de la AEK Atena va face şi o ofertă pentru fotbalist sau doar au fost simple felicitări.

”Patronul lui AEK, în momentul în care aștepta să-și îmbrățișeze propriii jucători pentru calificarea uriașă, s-a oprit în fața georgianului și l-a felicitat, recunoscându-i dăruirea totală și talentul, remarcându-l dintre adversari. Mijlocașul în vârstă de 24 de ani i-a mulțumit și a părăsit stadionul puțin mai liniștit, câștigând apreciere și respect după un thriller european pe care îl va ține minte mult timp”, au scris grecii de la Gazzetta.gr.

Înainte de Universitatea Craiova, jucătorul de 24 de ani a mai evoluat la Dinamo Tibilisi. La Craiova, Anzor Mekvabishvili a bifat 64 de meciuri şi a marcat 4 goluri. Cât priveşte naţionala Georgiei, fotbalistul a strâns până acum 29 de partide.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Observator
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
Fanatik.ro
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
12:23
Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova
12:18
George Pușcaș cere un salariu “stelar” ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1
11:51
VIDEOAnthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final
11:36
VIDEO“Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!” Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul
11:18
Primă de 500.000 de euro pentru înfrângerea Universităţii Craiova cu AEK Atena. Cine a luat banii
11:09
Pep Guardiola dă alarma la Manchester City: “Clubul trebuie să fie pregătit pentru următorul antrenor”
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 3 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! 4 A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru” 5 Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană 6 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului