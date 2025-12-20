Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor - Antena Sport

Universitatea Craiova a pierdut drmatic cu AEK Atena, după ce a avut meciul în mână la scorul de 2-0. Evoluţia bună a oltenilor l-a surprins plăcut şi pe patronul celor de la AEK, Mario Iliopoulos, care a pus ochii şi pe un fotbalist din tabăra Universităţii Craiova. Este vorba de Anzor Mekvabishvili.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Presa din Grecia anunţă că Mario Iliopoulos, patronul celor de la AEK Atena, a mers la jucătorul Universităţii Craiova pentru a avea o discuţie. Iliopoulos l-a felicitat pe Mekvabishvili pentru prestația avută. Cei doi au schimbat câteva cuvinte înainte ca Anzor să meargă la vestiare.

Rămâne de văzut dacă patronul celor de la AEK Atena va face şi o ofertă pentru fotbalist sau doar au fost simple felicitări.

”Patronul lui AEK, în momentul în care aștepta să-și îmbrățișeze propriii jucători pentru calificarea uriașă, s-a oprit în fața georgianului și l-a felicitat, recunoscându-i dăruirea totală și talentul, remarcându-l dintre adversari. Mijlocașul în vârstă de 24 de ani i-a mulțumit și a părăsit stadionul puțin mai liniștit, câștigând apreciere și respect după un thriller european pe care îl va ține minte mult timp”, au scris grecii de la Gazzetta.gr.

Înainte de Universitatea Craiova, jucătorul de 24 de ani a mai evoluat la Dinamo Tibilisi. La Craiova, Anzor Mekvabishvili a bifat 64 de meciuri şi a marcat 4 goluri. Cât priveşte naţionala Georgiei, fotbalistul a strâns până acum 29 de partide.