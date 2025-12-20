Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Estrela Amadora - Moreirense, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, rezervă la gazde - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Estrela Amadora – Moreirense, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, rezervă la gazde

Estrela Amadora – Moreirense, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, rezervă la gazde

Bogdan Stănescu Publicat: 20 decembrie 2025, 22:03

Comentarii
Estrela Amadora – Moreirense, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, rezervă la gazde

Ianis Stoica / Profimedia Images

Meciul Estrela Amadora – Moreirense e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:30. Ianis Stoica e rezervă la Estrela, dar e de aşteptat să intre pe parcurs.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestui meci Estrela Amadora e pe locul 14 în Liga Portugal, cu 14 puncte, în timp ce Moreirense e pe locul 8, cu 20 de puncte.

Estrela Amadora – Moreirense LIVE VIDEO

Echipele de start: 

Estrela Amadora (4-3-3): Ribeiro – Encada, Schappo, Patrick, Sidny Lopes Cabral – Moreira, Ngom, Sola – Marcus, Kikas, J. Cabral Antrenor: Joao Nuno

Rezerve: Diogo Pinto, Antonetti, Botelho, Pinho, Ianis Stoica, Meireles, Montoia, Chernev, Otavio

Reclamă
Reclamă

Moreirense (4-3-3): Ferreira – Domingues, Batista, Gonzaga, Pinto – Alan, Stjepanovic, Martins – Costa Araujo, Schettine, Travassos Antrenor: Botelho da Costa

Rezerve: Michel, Teguia, Semedo, Martinez, Rodri, Secco, Assis, Gower, Marcelo dos Santos Ferreira

Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din ItaliaCapitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Observator
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Ce obsesie are Simona Halep, după retragerea din tenis. A dezvăluit totul abia acum
Fanatik.ro
Ce obsesie are Simona Halep, după retragerea din tenis. A dezvăluit totul abia acum
21:52
LIVE VIDEOEdmonton Oilers – Minnesota Wild se joacă ACUM. Spectacol total cu cea mai în formă echipă din NHL
21:50
UTA Arad – Dinamo 2-0. „Câinii” au ratat șansa de a urca pe primul loc. Arădenii lui Mihalcea, la un punct de play-off
21:44
Fiorentina a luat decizia finală, după ce Adrian Mutu a fost „în cărți” pentru a prelua echipa. Anunțul lui Fabrizio Romano
21:17
Ghinion teribil pentru Liverpool! Isak s-a accidentat serios după ce a deschis scorul cu echipa lui Drăguşin!
20:47
Lovitură pentru Dinamo în meciul cu UTA. Adrian Mazilu s-a „rupt” după jumătate de oră
20:41
Cristi Chivu, aproape de un transfer uriaş pentru titlu! Interul, gata să plătească 60 de milioane de euro
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 3 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 4 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 5 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 6 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale!
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului