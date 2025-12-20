Estrela Amadora - Moreirense, 22:30, LIVE VIDEO. Ianis Stoica, rezervă la gazde - Antena Sport

Meciul Estrela Amadora – Moreirense e în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 22:30. Ianis Stoica e rezervă la Estrela, dar e de aşteptat să intre pe parcurs.
Înaintea acestui meci Estrela Amadora e pe locul 14 în Liga Portugal, cu 14 puncte, în timp ce Moreirense e pe locul 8, cu 20 de puncte.
Estrela Amadora – Moreirense LIVE VIDEO
Echipele de start:
Estrela Amadora (4-3-3): Ribeiro – Encada, Schappo, Patrick, Sidny Lopes Cabral – Moreira, Ngom, Sola – Marcus, Kikas, J. Cabral Antrenor: Joao Nuno
Rezerve: Diogo Pinto, Antonetti, Botelho, Pinho, Ianis Stoica, Meireles, Montoia, Chernev, Otavio
Moreirense (4-3-3): Ferreira – Domingues, Batista, Gonzaga, Pinto – Alan, Stjepanovic, Martins – Costa Araujo, Schettine, Travassos Antrenor: Botelho da Costa
Rezerve: Michel, Teguia, Semedo, Martinez, Rodri, Secco, Assis, Gower, Marcelo dos Santos Ferreira
