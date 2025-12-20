George Pușcaș cere un salariu "stelar" ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1 - Antena Sport

George Pușcaș a fost asociat în ultima perioadă cu un posibil transfer la Dinamo, însă un detaliu aflat recent e posibil să îi scoată pe alb-roșii din cursa pentru atacantul de națională. Fotbalistul rămas liber de contract cere un salariu imens raportat la nivelul Ligii 1 pentru a semna cu o nouă echipă, mult mai mare chiar decât cele încasate de cel mai bine plătiți jucători din campionat.

Pușcaș se află pe “radarul” lui Dinamo, aspect confirmat inclusiv de antrenorul Zeljko Kopic, însă vârful este tentat să își continue cariera în străinătate, așa cum anunța și Antena Sport zilele trecute. Dorința atacantului de a nu juca în Liga 1 este asociată și cu pretențiile salariale pe care le are și car e depășesc cu mult nivelul din România.

George Pușcaș vrea să fie cel mai bine plătit jucător din Liga 1

Potrivit celor de la gsp.ro, Pușcaș cere un salariu de 50.000 de euro pe lună pentru a semna cu o nouă echipă după despărțirea de Bodrumspor. În Turcia, jucătorul de 29 de ani primea chiar mai mult, și anume 70.000 de euro pe lună.

Pretențiile lui Pușcaș nu doar că sunt prea mari pentru ce poate oferi Dinamo, ci mai degrabă pentru ce poate oferi orice club din Liga 1. Spre exemplu, Florin Tănase, cel mai bine plătit jucător de la FCSB, încasează 30.000 de euro pe lună, la care se adaugă bonusuri.

Pretențiile salariale ale lui Pușcaș transmit un mesaj clar, și anume că va lua în calcul un transfer în România doar dacă nu va reuși să ajungă la nicio echipă din străinătate. Atacantul de națională nu a mai jucat un meci din sezonul trecut, de când evolua la Bodrumspor și aduna 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri.