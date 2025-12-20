Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

George Pușcaș cere un salariu "stelar" ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | George Pușcaș cere un salariu “stelar” ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1

George Pușcaș cere un salariu “stelar” ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1

Andrei Nicolae Publicat: 20 decembrie 2025, 12:18

Comentarii
George Pușcaș cere un salariu stelar ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1

George Puşcaş, în timpul meciului dintre România şi Kosovo/ Profimedia

George Pușcaș a fost asociat în ultima perioadă cu un posibil transfer la Dinamo, însă un detaliu aflat recent e posibil să îi scoată pe alb-roșii din cursa pentru atacantul de națională. Fotbalistul rămas liber de contract cere un salariu imens raportat la nivelul Ligii 1 pentru a semna cu o nouă echipă, mult mai mare chiar decât cele încasate de cel mai bine plătiți jucători din campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pușcaș se află pe “radarul” lui Dinamo, aspect confirmat inclusiv de antrenorul Zeljko Kopic, însă vârful este tentat să își continue cariera în străinătate, așa cum anunța și Antena Sport zilele trecute. Dorința atacantului de a nu juca în Liga 1 este asociată și cu pretențiile salariale pe care le are și car e depășesc cu mult nivelul din România.

George Pușcaș vrea să fie cel mai bine plătit jucător din Liga 1

Potrivit celor de la gsp.ro, Pușcaș cere un salariu de 50.000 de euro pe lună pentru a semna cu o nouă echipă după despărțirea de Bodrumspor. În Turcia, jucătorul de 29 de ani primea chiar mai mult, și anume 70.000 de euro pe lună.

Pretențiile lui Pușcaș nu doar că sunt prea mari pentru ce poate oferi Dinamo, ci mai degrabă pentru ce poate oferi orice club din Liga 1. Spre exemplu, Florin Tănase, cel mai bine plătit jucător de la FCSB, încasează 30.000 de euro pe lună, la care se adaugă bonusuri.

Pretențiile salariale ale lui Pușcaș transmit un mesaj clar, și anume că va lua în calcul un transfer în România doar dacă nu va reuși să ajungă la nicio echipă din străinătate. Atacantul de națională nu a mai jucat un meci din sezonul trecut, de când evolua la Bodrumspor și aduna 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Observator
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
Fanatik.ro
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
11:51
VIDEOAnthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final
11:36
VIDEO“Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!” Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul
11:18
Primă de 500.000 de euro pentru înfrângerea Universităţii Craiova cu AEK Atena. Cine a luat banii
11:09
Pep Guardiola dă alarma la Manchester City: “Clubul trebuie să fie pregătit pentru următorul antrenor”
10:59
Revoltă în vestiar după Unirea Slobozia – FCSB. Jucătorii vor să dea antrenorul afară!
10:51
Valentin Mihăilă nu se teme de Turcia înainte de baraj: “E puternică, dar nu e Brazilia, Anglia, Franța”
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 3 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! 4 A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru” 5 Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană 6 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului