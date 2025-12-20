Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe "câini": "Am încheiat anul prost, am arătat rău"! Anunţul despre transferuri - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea clară suferită de “câini” la Arad, cu UTA. Arădenii s-au impus cu 2-0 şi mai puteau marca, având şi alte ocazii mari în afara golului.

Nicolescu a vorbit despre transferurile pe care Dinamo le va face în iarnă. El a precizat că formaţia din Ştefan cel Mare vrea să aducă până la 4 jucători. E posibil ca anumiţi jucători să plece de la Dinamo, mai ales în condiţiile în care “câinii” au deficit financiar.

Andrei Nicolescu: “Am încheiat anul prost, meciul a arătat rău pentru noi”

“(n.r: Cum digeraţi această înfrângere? Că pică greu aşa, înainte de sărbători) Ca o mâncare grea, foarte grea. Nu înfrângerea e importantă, cât faptul că am arătat relaxaţi şi neconectaţi la meci. A fost un an destul de greu. L-am încheiat prost, trebuie să fim foarte atenţi.

Şi-au dorit, dar a lipsit conexiunea. Se vede lipsa de conexiune, dar asta e, trebuie să fim mai atenţi, să vedem ce ne-a lipsit. Meciul a arătat rău pentru noi, din păcate.

La pauză am crezut că putem să reglăm, din păcate, nu am putut să revenim.