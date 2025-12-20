Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe "câini": "Am încheiat anul prost, am arătat rău"! Anunţul despre transferuri - Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea clară suferită de “câini” la Arad, cu UTA. Arădenii s-au impus cu 2-0 şi mai puteau marca, având şi alte ocazii mari în afara golului.
Nicolescu a vorbit despre transferurile pe care Dinamo le va face în iarnă. El a precizat că formaţia din Ştefan cel Mare vrea să aducă până la 4 jucători. E posibil ca anumiţi jucători să plece de la Dinamo, mai ales în condiţiile în care “câinii” au deficit financiar.
Andrei Nicolescu: “Am încheiat anul prost, meciul a arătat rău pentru noi”
“(n.r: Cum digeraţi această înfrângere? Că pică greu aşa, înainte de sărbători) Ca o mâncare grea, foarte grea. Nu înfrângerea e importantă, cât faptul că am arătat relaxaţi şi neconectaţi la meci. A fost un an destul de greu. L-am încheiat prost, trebuie să fim foarte atenţi.
Şi-au dorit, dar a lipsit conexiunea. Se vede lipsa de conexiune, dar asta e, trebuie să fim mai atenţi, să vedem ce ne-a lipsit. Meciul a arătat rău pentru noi, din păcate.
La pauză am crezut că putem să reglăm, din păcate, nu am putut să revenim.
Mazilu are o problemă la spate. Are o dorinţă foarte mare de a juca. A avut semne că nu ar trebui să înceapă. Din păcate, nu ne-a spus. Pun asta pe seama vârstei. Am vorbit cu el, a înţeles nişte lucruri, noi toţi o să evităm pe viitor lucruri de genul ăsta. Ne dorim ca toţi jucătorii să fie foarte asumaţi, să fie o echipă. În momentul ăla, când simţi ceva, e bine să spui. E definiţia unei echipe, pe care încercăm să o construim.
“Ne dorim până la 4 jucători”
(n.r. E posibil ca unii jucători din meciul cu UTA să nu mai fie în lot în iarnă?) Nu se pune problema aşa.
(n.r: despre transferuri) Nu am noutăţi. Am spus că ne dorim până la 4 jucători, dar nu am ce să spun. Din seara asta e vacanţă, încercăm să ne deconectăm de la toată energia care a fost anul ăsta, şi de la impresia asta proastă pe care am lăsat-o.
(n.r: Puteţi satisface cererile lui Zeljko Kopic, referitor la achiziţii?) Da. Cererile lui sunt şi cererile noastre. (n.r: Din punct de vedere financiar cum stă Dinamo la final de an?) Cu un deficit operaţional, dar e loc de creştere, şi în ceea ce priveşte marketingul. E un an în care acţionarii vor mai veni cu 3 milioane de euro pentru deficitul operaţional şi deficitul istoric.
(n.r: Aveţi speranţe pentru ca deficitul să ajungă 0?) Da, dar ar implica şi vânzarea de jucători. (n.r. de interesul pentru Stoinov) Sunt mai mulţi jucători care au stârnit interes. Încercăm să nu vindem jucători importanţi în iarnă”, a declarat preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, pentru digisport.ro.
UTA – Dinamo 2-0. “Câinii” au ratat şansa de a urca pe primul loc în Liga 1
Echipa UTA Arad a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 21-a din Liga 1.
Dinamo a trimis prima mingea în plasă la Arad, dar golul lui Alberto Soro, din minutul 21, a fost anulat pentru o poziţie de offside. Gazdele au deschis scorul în minutul 33, când Marius Coman l-a găsit pe Alin Roman în faţa porţii şi acesta a înscris. Tot Alin Roman a ratat în minutul 59, iar Dinamo a replicat prin ratarea lui Perica, două minute mai târziu. A venit apoi golul de 2-0 al gazdelor, marcat de Vali Costache, pe contraatac, în minutul 68, pentru ca portarul bucureştenilor, Roşca, să se facă remarcat cu două intervenţii foarte bune, în minutele 74, la şutul lui Alin Roman, şi 78, când a scos şutul din apropiere al lui Coman.
UTA s-a impus cu 2-1 în faţa lui Dinamo, care ratează şansa de a deveni lider, terminând anul pe locul al treilea, cu 38 de puncte. Arădenii au 32 de puncte şi se află pe locul 7.
