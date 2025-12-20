Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe "câini": "Am încheiat anul prost, am arătat rău"! Anunţul despre transferuri - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe “câini”: “Am încheiat anul prost, am arătat rău”! Anunţul despre transferuri

Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe “câini”: “Am încheiat anul prost, am arătat rău”! Anunţul despre transferuri

Bogdan Stănescu Publicat: 20 decembrie 2025, 22:57

Comentarii
Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe câini: Am încheiat anul prost, am arătat rău! Anunţul despre transferuri

Andrei Nicolescu / AntenaSport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), nu s-a ferit de cuvinte după înfrângerea clară suferită de “câini” la Arad, cu UTA. Arădenii s-au impus cu 2-0 şi mai puteau marca, având şi alte ocazii mari în afara golului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolescu a vorbit despre transferurile pe care Dinamo le va face în iarnă. El a precizat că formaţia din Ştefan cel Mare vrea să aducă până la 4 jucători. E posibil ca anumiţi jucători să plece de la Dinamo, mai ales în condiţiile în care “câinii” au deficit financiar.

Andrei Nicolescu: “Am încheiat anul prost, meciul a arătat rău pentru noi”

“(n.r: Cum digeraţi această înfrângere? Că pică greu aşa, înainte de sărbători) Ca o mâncare grea, foarte grea. Nu înfrângerea e importantă, cât faptul că am arătat relaxaţi şi neconectaţi la meci. A fost un an destul de greu. L-am încheiat prost, trebuie să fim foarte atenţi.

Şi-au dorit, dar a lipsit conexiunea. Se vede lipsa de conexiune, dar asta e, trebuie să fim mai atenţi, să vedem ce ne-a lipsit. Meciul a arătat rău pentru noi, din păcate.

La pauză am crezut că putem să reglăm, din păcate, nu am putut să revenim.

Reclamă
Reclamă

Mazilu are o problemă la spate. Are o dorinţă foarte mare de a juca. A avut semne că nu ar trebui să înceapă. Din păcate, nu ne-a spus. Pun asta pe seama vârstei. Am vorbit cu el, a înţeles nişte lucruri, noi toţi o să evităm pe viitor lucruri de genul ăsta. Ne dorim ca toţi jucătorii să fie foarte asumaţi, să fie o echipă. În momentul ăla, când simţi ceva, e bine să spui. E definiţia unei echipe, pe care încercăm să o construim.

“Ne dorim până la 4 jucători”

(n.r. E posibil ca unii jucători din meciul cu UTA să nu mai fie în lot în iarnă?) Nu se pune problema aşa.

(n.r: despre transferuri) Nu am noutăţi. Am spus că ne dorim până la 4 jucători, dar nu am ce să spun. Din seara asta e vacanţă, încercăm să ne deconectăm de la toată energia care a fost anul ăsta, şi de la impresia asta proastă pe care am lăsat-o.

Capitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din ItaliaCapitala ar putea introduce o taxă de 2€ pentru turiști. Reacţia revoltată a unor vizitatori din Italia
Reclamă

(n.r: Puteţi satisface cererile lui Zeljko Kopic, referitor la achiziţii?) Da. Cererile lui sunt şi cererile noastre. (n.r: Din punct de vedere financiar cum stă Dinamo la final de an?) Cu un deficit operaţional, dar e loc de creştere, şi în ceea ce priveşte marketingul. E un an în care acţionarii vor mai veni cu 3 milioane de euro pentru deficitul operaţional şi deficitul istoric.

(n.r: Aveţi speranţe pentru ca deficitul să ajungă 0?) Da, dar ar implica şi vânzarea de jucători. (n.r. de interesul pentru Stoinov) Sunt mai mulţi jucători care au stârnit interes. Încercăm să nu vindem jucători importanţi în iarnă”, a declarat preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, pentru digisport.ro.

UTA – Dinamo 2-0. “Câinii” au ratat şansa de a urca pe primul loc în Liga 1

Echipa UTA Arad a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea bucureşteană Dinamo, în etapa a 21-a din Liga 1.

Dinamo a trimis prima mingea în plasă la Arad, dar golul lui Alberto Soro, din minutul 21, a fost anulat pentru o poziţie de offside. Gazdele au deschis scorul în minutul 33, când Marius Coman l-a găsit pe Alin Roman în faţa porţii şi acesta a înscris. Tot Alin Roman a ratat în minutul 59, iar Dinamo a replicat prin ratarea lui Perica, două minute mai târziu. A venit apoi golul de 2-0 al gazdelor, marcat de Vali Costache, pe contraatac, în minutul 68, pentru ca portarul bucureştenilor, Roşca, să se facă remarcat cu două intervenţii foarte bune, în minutele 74, la şutul lui Alin Roman, şi 78, când a scos şutul din apropiere al lui Coman.

UTA s-a impus cu 2-1 în faţa lui Dinamo, care ratează şansa de a deveni lider, terminând anul pe locul al treilea, cu 38 de puncte. Arădenii au 32 de puncte şi se află pe locul 7.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Observator
El este românul care a murit pe cel mai înalt vulcan din lume. Imagini din timpul operaţiunii de recuperare
Tragedie! Un pilot de curse a murit împreună cu întreaga familie într-un accident aviatic
Fanatik.ro
Tragedie! Un pilot de curse a murit împreună cu întreaga familie într-un accident aviatic
0:41 21 dec.
VIDEOMinnesota Wild, victorie clară cu Edmonton Oilers, live în AntenaPLAY. Cea mai în formă echipă din NHL a făcut show
0:29 21 dec.
Estrela Amadora – Moreirense 0-0. Ianis Stoica a evoluat o repriză pentru gazde
23:39
“CFR Cluj aşteaptă oferta lui Celtic” Scoţienii au anunţat care e preţul lui Louis Munteanu!
23:29
Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun”
22:48
Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei”
22:31
Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii, după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli”
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 George Pușcaș cere un salariu “stelar” ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1 6 Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului