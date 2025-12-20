Edmonton Oilers - Minnesota Wild se joacă ACUM. Spectacol total cu cea mai în formă echipă din NHL - Antena Sport

Meciul Edmonton Oilers – Minnesota Wild e în direct în AntenaPLAY. Edmonton Oilers vine după două victorii, 6-4 cu Pittsburgh Penguins şi 3-1 cu Boston Bruins.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De partea cealaltă, Minnesota Wild e cea mai în formă echipă din NHL. Minnesota Wild vine după 6 victorii consecutive, 4-1 cu Seattle, 5-2 cu Dallas, 3-2 cu Ottawa, 6-2 cu Boston Bruins, 5-0 cu Washington şi 5-2 cu Columbus.

Abonații AntenaPLAY pot vedea AICI meciurile din NHL.

Edmonton Oilers – Minnesota Wild LIVE VIDEO

Update 22:00: A început partida.

Meciul se anunţă a fi foarte interesant. Rămâne de văzut dacă Edmonton Oilers va reuşi să oprească seria de invincibilitate a Minnesotei Wild. Minnesota Wild pleacă, evident, cu prima şansă în această dispută.