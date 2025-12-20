"CFR Cluj aşteaptă oferta lui Celtic" Scoţienii au anunţat care e preţul lui Louis Munteanu! - Antena Sport

Publicaţia scoţiană Daily Record a scris că CFR Cluj e în aşteptarea unei oferte oficiale de la Celtic pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani).
Finanţatorul echipei din Gruia, Neluţu Varga, a transmis că Louis Munteanu nu va pleca pe mai puţin de 10 milioane de euro, dar jurnaliştii scoţieni au notat că preţul atacantului ar fi acum de 5 milioane de lire sterline, sub 6 milioane de euro.
Louis Munteanu costă în jur de 6 milioane de euro, anunţă scoţienii
“Cluj așteaptă o ofertă pentru Louis Munteanu”, a notat Daily Record.
“Președintele clubului, Iuliu Mureșan, a dezvăluit că încă așteaptă ca Celtic să facă o ofertă oficială pentru vedeta Louis Munteanu, după ce a confirmat de ce jucătorului i s-a permis să plece în vacanță în timpul sezonului.
Numele lui Celtic a tot fost rostit în legătură cu un transfer al internaționalului român în vârstă de 23 de ani. Preţul acestuia a scăzut la aproximativ 5 milioane de lire sterline, fiind inițial evaluat la trei ori mai mult în vară, atunci când s-a scris de un posibil transfer la cluburi din Spania și Olanda”, a scris publicaţia scoţiană.
Louis Munteanu, afectat fiindcă nu a putut pleca în vară de la CFR Cluj
Cota lui Louis Munteanu a scăzut, potrivit transfermarkt.com, la 4.5 milioane de euro, de la 5 milioane. Golgheter al Ligii 1 în sezonul trecut, cu 23 de reuşite, Louis Munteanu nu a avut în acest sezon evoluţiile aşteptate de la el. În 14 meciuri a dat doar 2 goluri, dar a reuşit, totuşi, 5 assist-uri.
Gigi Becali (67 de ani) dezvăluia că se înţelesese cu Neluţu Varga pentru a-i transfera “la pachet” pe Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu, dar mutarea a picat după ce atacantul a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună. Între timp CFR Cluj s-a înţeles cu formaţia ucraineană Polissya Zhytomyr pentru transferul lui Emerllahu. 1.5 milioane de euro va încasa CFR în schimbul kosovarului de la formaţia ucraineană, ardelenii păstrând şi un procent de 15% dintr-o vânzare ulterioară a fotbalistului.
Afectat de discuţiile din vară despre transferul lui în vestul Europei, Louis Munteanu a izbucnit în plâns după înfrângerea CFR-ului din meciul cu Dinamo. “Când s-a ajuns să rămân aici mă gândeam că o să mă bat la campionat dar se pare că mă bat la retrogradare”, spunea atunci, cu lacrimi în ochi, Louis Munteanu, potrivit digisport.ro.
- Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun”
- Andrei Nicolescu nu i-a menajat pe “câini”: “Am încheiat anul prost, am arătat rău”! Anunţul despre transferuri
- Valentin Costache a marcat împotriva lui Dinamo și a recunoscut: „Să nu se supere pe mine. Încă simt ceva pentru ei”
- Zeljko Kopic și-a taxat jucătorii, după ce Dinamo a ratat șansa de a urca pe primul loc: „Prea multe greșeli”
- “Cât de dinamovist mai eşti?” Răspunsul lui Adrian Mihalcea după ce i-a învins pe “câini”!