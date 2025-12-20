"CFR Cluj aşteaptă oferta lui Celtic" Scoţienii au anunţat care e preţul lui Louis Munteanu! - Antena Sport

Publicaţia scoţiană Daily Record a scris că CFR Cluj e în aşteptarea unei oferte oficiale de la Celtic pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Finanţatorul echipei din Gruia, Neluţu Varga, a transmis că Louis Munteanu nu va pleca pe mai puţin de 10 milioane de euro, dar jurnaliştii scoţieni au notat că preţul atacantului ar fi acum de 5 milioane de lire sterline, sub 6 milioane de euro.

Louis Munteanu costă în jur de 6 milioane de euro, anunţă scoţienii

“Cluj așteaptă o ofertă pentru Louis Munteanu”, a notat Daily Record.

“Președintele clubului, Iuliu Mureșan, a dezvăluit că încă așteaptă ca Celtic să facă o ofertă oficială pentru vedeta Louis Munteanu, după ce a confirmat de ce jucătorului i s-a permis să plece în vacanță în timpul sezonului.

Numele lui Celtic a tot fost rostit în legătură cu un transfer al internaționalului român în vârstă de 23 de ani. Preţul acestuia a scăzut la aproximativ 5 milioane de lire sterline, fiind inițial evaluat la trei ori mai mult în vară, atunci când s-a scris de un posibil transfer la cluburi din Spania și Olanda”, a scris publicaţia scoţiană.