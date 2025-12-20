Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia - Antena Sport

Denis Drăguş are de unde alege! Fotbalistul ofertat şi de FCSB nu duce lipsă de propuneri. Kocaelispor, Kasimpașa sau Gaziantep au fost echipele care îl vor pe român, pe lângă FCSB, dar în cele din urmă fotbalistul ar urma să aibă o desitaţie surprizătoare.

Cu toate că se spunea că Trabzonspor, club care l-a dat sub formă de împrumut Eyupspor, îl va vinde în această şansă, lucrurile s-au schimbat. Cum întâmpină probleme în atac, cei de la Trabzonspor iau în calcule să-l readucă din iarnă la echipă şi să-l păstreze până în vară. Şi fotbalistul este interesat să rămână tot în Turcia, este anunţul impresarului, deci oferta de la FCSB a fost scoasă din calcule.

Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguș, a confirmat că în momentul de faţă sunt mai multe oferte pentru fotbalist.

“În prezent, Denis Drăguș este jucătorul lui Eyupspor și, deși există un interes puternic din partea mai multor cluburi din Turcia, dar și din alte campionate din Europa, atenția sa este acum concentrată exclusiv pe meciul de sâmbătă. Eyupspor își dorește ca el să rămână și să joace un rol cheie în a ajuta clubul să revină acolo unde îi este cu adevărat locul. Suntem, desigur, încântați de atenția pe care o primește. Acest nivel de interes reflectă performanțele și profesionalismul său. Este o motivație suplimentară pentru a continua să-și ridice nivelul și să dea tot ce are mai bun”, a spus Enrico Sposato, pentru digisport.ro.