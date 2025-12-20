Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova

Radu Constantin Publicat: 20 decembrie 2025, 12:23

Mihai Rotaru / AntenaSport

Mihai Rotaru a dus în vară o campanie de transferuri importantă, care s-a ridicat la 4 milioane de euro, iar cel mai scump transfer făcut de patronul oltenilor a fost cel al lui Luca Băsceanu.

Fotbalistul a ajuns la Universitatea Craiova în această vară după un transfer important, oltenii plătind un milion de euro către Farul Constanța. Tot atât au dat oltenii în perioada de mercato şi în cazul transferului lui Assad Al-Hamlawi.

Potrivit 3minute.net, Mihai Rotaru a decis să-l împrute în această iarnă pe Luca Băsceanu, pentru a prinde cât mai multe minute în Liga 1. Posibila plecarea a lui Băsceanu a fost analizată şi de impresarul jucotorului. „Când l-a băgat, a jucat. Eu nu înțeleg de ce, măcar în campionat. El trebuie să joace. Dacă nu joacă, pierde din valoare. Are nevoie de meciuri și cred că asta se va întâmpla. Domnul Rotaru a înțeles asta, au dat bani pe el și câștigă bine la Craiova”, a declarat Giovanni Becali.

La doar 19 ani, Luca Băsceanu este o soluţie pentru regula U21, însă în acest sezon a adunnat doar 395 de minute pentru Universitatea Craiova, în 12 apariții.

